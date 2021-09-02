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    Главная / Торги / Закупка строительных материалов (инструмент, розетки и прочее)

    Закупка строительных материалов (инструмент, розетки и прочее)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003015Дата и время окончания срока приема заявок Закупка строительных материалов (инструмент, розетки и прочее) (№1604)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003015

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка строительных материалов (инструмент, розетки и прочее)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 16:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 3_Соглашение об ЭДО.docx

    Приложение 1 _Форма Спецификации.docx

    Договор_Поставки.docx

    Приложение перечень_4.xlsx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка строительных материалов (инструмент, розетки и прочее) (№1604)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 17:00 GMT +302.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003015Дата и время окончания срока приема заявок Закупка строительных материалов (инструмент, розетки и прочее) (№1604)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 16:0027.09.2021 16:0027.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003015Подведение итогов не позднее Закупка строительных материалов (инструмент, розетки и прочее) (№1604)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 16:0027.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003015Подведение итогов не позднее Закупка строительных материалов (инструмент, розетки и прочее) (№1604)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка строительных материалов (инструмент, розетки и прочее) (№1604)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Саморез по дереву 35 мм"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 2"

    "Стяжной винт в комплекте 20 мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Электроды Boehler Fox EV60 3,2 мм (КТП-3)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 4"

    "Щетки для УШМ 125 мм КТП-3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Щетки для УШМ 125 мм КТП-1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 6"

    "Щетки для УШМ 180 мм КТП-3"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Круги шлифовальные 125х2,5 мм КТП-3"

    Кол-во: 300

    "Позиция 8"

    "Круги шлифовальные 125х2,5 мм КТП-1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 9"

    "Круги шлифовальные 180х2,5 мм КТП-3"

    Кол-во: 400

    "Позиция 10"

    "Круги шлифовальные 180х2,5 мм КТП-1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Круги шлифовальные 125х6 мм КТП-3"

    Кол-во: 300

    "Позиция 12"

    "Круги шлифовальные 125х6 мм КТП-1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 13"

    "Круги шлифовальные 180х6 мм КТП-3"

    Кол-во: 400

    "Позиция 14"

    "Круги шлифовальные 180х6 мм КТП-1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Круги лепестковые 125 мм КТП-3"

    Кол-во: 400

    "Позиция 16"

    "Круги лепестковые 125 мм КТП-1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 17"

    "Круги лепестковые 180 мм КТП-3"

    Кол-во: 300

    "Позиция 18"

    "Круги лепестковые 180 мм КТП-1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Шлифмашинка Bosh Ø125 (КТП-1)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "Для Шлифмашинк Bosh Ø125 (щетки на якорь для закупленных моделей) КТП-3"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Для Шлифмашинк Bosh Ø125 (щетки на якорь для закупленных моделей) КТП-1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Шлифмашинка Bosh Ø 230 КТП-3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Шлифмашинка Bosh Ø 230 КТП-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Для Шлифмашинк Bosh Ø230 (щетки на якорь для закупленных моделей) КТП-3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Для Шлифмашинк Bosh Ø230 (щетки на якорь для закупленных моделей) КТП-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Ножевка по металу (КТП-3)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Кувалда 3 кг КТП-3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Кувалда 3 кг КТП-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Шуруповёрт (КТП-3)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Набор свёрл по металлу КТП-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Набор свёрл по металлу КТП-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Потенциометр 5кОм (КТП-3)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Набор отвёрток КТП-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Набор отвёрток КТП-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Бокорезы КТП-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Бокорезы КТП-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Плоскогубцы (КТП-3)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Розетка на кабель 32А 380В 3Р+N (КТП-3)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "СКР 35-50 гнездо КТП-3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 40"

    "СКР 35-50 гнездо КТП-1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "СКР 35-50 втулка КТП-3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "СКР 35-50 втулка КТП-1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Держак ESAB 500А КТП-3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Держак ESAB 500А КТП-1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Масса магнитная КТП-3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Масса магнитная КТП-1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Прожектор светодиодный 50 Вт КТП-3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Прожектор светодиодный 50 Вт КТП-1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 49"

    "Вилка каучуковая КТП-3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "Вилка каучуковая КТП-1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 51"

    "Розетка 3-х постовая каучуковая КТП-3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Розетка 3-х постовая каучуковая КТП-1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 53"

    "Набор головок КТП-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Набор головок КТП-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Молоток 0,5 кг. КТП-3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Молоток 0,5 кг. КТП-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Стёкло для маски сварочной 90*110 КТП-3"

    Кол-во: 300

    "Позиция 58"

    "Стёкло для маски сварочной 90*110 КТП-1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 59"

    "Струбцина монтажная СМ81 (25-89мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Струбцина монтажная СМ151 (57-159мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Зажим такелажный стальной с двумя гайками для троса Ø 4мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 62"

    "Талреп такелажный крюк-крюк грузоподъемностью 0,22т"

    Кол-во: 40

    "Позиция 63"

    "Коуш такелажный для троса Ø 4мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 64"

    "Светильник светодиодный "Модуль Магистраль" консоль КМО-3, 288 Вт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Зажим винтовой 1,5-6мм2 (12 пар)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 66"

    "Степлер строительный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Скобы для мебелного степлера"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 68"

    "Автоматический выключатель 400В/100А без УЗО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Стекло поликарбонатное внешее КЕДР к К-704Т/714Т PRO(136 *118)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 70"

    "Фильтр воздушный внутренний (артикул 17210-ZE3-010)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Фильтр воздушный (артикул 17218-ZE3-000)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Гайка с болтом 18х60 (для фланцевого соединения)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 73"

    "Хомут диам. 120мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 74"

    "Прокладка для фланца (паранитовая) 110х135х4 (внутренний х наружный х толщина)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Зажим соединительный кабельный алюминиевый MJPT 150 мм2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 76"

    "Зажим соединительный кабельный алюминиевый MJPT 120 мм2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 77"

    "Стяжка кабельная нейлоновая морозостойкая 3,6х200 (пачка 100шт)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Стяжка кабельная нейлоновая морозостойкая 3,6х400 (пачка 100шт)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Стяжка кабельная нейлоновая морозостойкая 9х800 (пачка 100шт)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Болт 5.1 М42х710 09Г2С-6 (ГОСТ24379.1-2012) Комплект (+2гайки+1шайба)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 81"

    "Стекло 4мм 450х170мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 82"

    "Стеклорез импортный хороший"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Стекло поликарбонатное внешнее (110х90 мм) "

    Кол-во: 100

    "Позиция 84"

    "Стекло поликарбонатное внешнее (136х118 мм)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 85"

    "Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.8R0 Ø125мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 86"

    "Угловая шлифмашина BOSCH GWS 2200-230 RSP 06018C1320 Ø230мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Кордщетка STAYER плоская 125мм для УШМ витая сталь"

    Кол-во: 80

    "Позиция 88"

    "Круг отрезной по металлу Луга d-125х3,0х22 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 89"

    "Машинка шлифовальная прямая MAKITA GD0600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Борфреза (шарошка) твердосплавная по металлу пламевидной формы, Ø12 мм, двойная насечка. Хвостовик Ø6мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 91"

    "Бензопила Shtil MS 180 14 (цепи 2 шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Пленка полителеновая ( в рулонах 1500мм)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 93"

    "Масса магнитная для сварочного аппарата 400А"

    Кол-во: 15

    "Позиция 94"

    "Канцелярский скотч (широкий)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 95"

    "Скотч малярный 50-70мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 96"

    "Стрейч пленка 500мм 2кг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 97"

    "Войлок в рулонах"

    Кол-во: 3

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    Регион:
    Москва
    АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211084424
    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ИНСТРУМЕНТЫ
    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ИНСТРУМЕНТЫ
    594193
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    272 081
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Запрос предложений № ГП237334
    Поставка экстрактора болтов с мелкой резьбой.
    Поставка экстрактора болтов с мелкой резьбой.
    594199
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО БМК
    Попозиционная № ГП201630
    Запрос предложений. Инструмент.
    Запрос предложений. Инструмент.
    585172
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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