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Ямал СПГ Все закупки и тендеры Ямал СПГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кабель К9РВСБПМнг(А)-HF 4х6" Кол-во: 1020

"Позиция 2" "Кабель К9РВСБПМнг(А)-HF 12х1,5" Кол-во: 510

"Позиция 3" "Кабель К9РВСБПМнг(А)-FRHF 10х1,5" Кол-во: 340

"Позиция 4" "Кабель силовой с медными жилами, с ЭПР изоляцией, К9РвПМнг(А)-HF в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов 4х1,5мм²" Кол-во: 408

"Позиция 5" "Кабель силовой с медными жилами, с ЭПР изоляцией, К9РвПМнг(А)-HF в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов 4х1,5мм² в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов 4х4мм²" Кол-во: 60

"Позиция 6" "Кабель силовой с медными жилами, с ЭПР изоляцией, К9РвПМнг(А)-HF в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов 4х6мм²" Кол-во: 144

"Позиция 7" "Кабель силовой с медными жилами, с ЭПР изоляцией, К9РвПМнг(А)-HF в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов 12х1,5мм²" Кол-во: 300

"Позиция 8" "Кабель силовой с медными жилами, с ЭПР изоляцией, К9РвПМнг(А)-FRHF в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов 10х1,5мм²" Кол-во: 24

"Позиция 9" "Кабель универсальный инструментальный, КУИНнг НF-ВЭК-ХЛ-с 2х2х1,0" Кол-во: 1576

"Позиция 10" "Кабель универсальный инструментальный, КУИНнг НF-ВЭК-ХЛ-с 6х2х1,0" Кол-во: 88

"Позиция 11" "Кабель универсальный инструментальный, КУИНнг НF-ВЭК-ХЛ-с 4х2х1,0" Кол-во: 96

"Позиция 12" "Кабель универсальный инструментальный, КУИНнг НF-ВК-ХЛ 5х1,0" Кол-во: 206