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Номер извещения
32110586025
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ строительно-монтажных газопровода для филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Коврове
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 16:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,
Почтовый адрес
ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017
Контактный телефон
+7 4922 44-72-42
Факс
--
Адрес электронной почты
konkurs@vladoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Амплеева Лариса Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3
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Выполнение работ строительно-монтажных газопровода для филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Коврове
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 11:59 GMT +306.09.2021 11:5906.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586025Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ строительно-монтажных газопровода для филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Ковровег. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 12:0006.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110586025Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ строительно-монтажных газопровода для филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Ковровег. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3
Подведение итогов не позднее
13.09.2021 17:0013.09.2021 17:0013.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586025Подведение итогов не позднее Выполнение работ строительно-монтажных газопровода для филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Ковровег. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ строительно-монтажных газопровода для филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Коврове
Начальная цена
12 395 444,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
Адрес местонахождения
600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,
ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017
42.21.22.130
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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