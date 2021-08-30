Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кабель контрольный, для промышленного интерфейса RS-485, с токопроводящими жилами из медных луженных проволок, с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, устойчивой к воздействию атмосферных осадков, УФ излучения и агрессивных сред, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с общим экраном поверх сердечника из витых пар из алюмофольгированная пленка, поверх алюмофлекса наложена оплетка из медных луженых проволок, с броней в виде сплошного повива изоцинкованных проволок под наружной оболочкой, холодостойкий, с температурой монтажа без дополнительного прогрева до минус 30°С, с температурой эксплуатации от минус 60° до плюс 70°C. Цвет оболочки: красный, цвет жил: по стандарту RS-485." Кол-во: 138

"Позиция 2" "Кабель оптический универсальный, 8 ОВ, многомодовый (62,5/125), бронированный, для внешней прокладки по лоткам и эстакадам, холодостойкий, с температурой эксплуатации минус 50°C - плюс 30°C. Цвет оболочки: фиолетовый." Кол-во: 294

"Позиция 3" "Кабель оптический универсальный, 24 ОВ, многомодовый (62,5/125), бронированный, для внешней прокладки по лоткам и эстакадам, холодостойкий, с температурой эксплуатации минус 50°C - плюс 30°C. Цвет оболочки: фиолетовый." Кол-во: 56

"Позиция 4" "Кабель витая пара, экранированный, тип экрана SF/UTP, категория 6, 4 пары AWG23, для универсальной прокладки, с температурой эксплуатации минус 50°C - плюс 70°C. Цвет оболочки: черный." Кол-во: 108

"Позиция 5" "Металлорукав в ПВХ изоляции, с протяжкой, морозостойкий, d=20, с температурой эксплуатации минус 60°C - плюс 75°C. Цвет оболочки: черный." Кол-во: 97

"Позиция 6" "Кабель контрольный с токопроводящими жилами из медных луженных проволок, с изоляцией их сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, устойчивой к воздействию атмосферных осадков, УФ излучения и агрессивных сред, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с общим экраном поверх сердечника из всех жил из меднофольгированной пленки, с броней в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой, холодостойкий, с температурой монтажа без дополнительного прогрева до минут 30 ºС, с температурой эксплуатации от минус 60ºС до плюс 70 ºС Цвет оболочки: красный, цвет жил: белый (-), черный (+), красный" Кол-во: 370

"Позиция 7" "Кабель контрольный с токопроводящими жилами из медных луженных проволок, с изоляцией их сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, устойчивой к воздействию атмосферных осадков, УФ излучения и агрессивных сред, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с общим экраном поверх сердечника из всех жил из меднофольгированной пленки, с броней в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой, холодостойкий, с температурой монтажа без дополнительного прогрева до минут 30 ºС, с температурой эксплуатации от минус 60ºС до плюс 70 ºС Цвет оболочки: красный, цвет жил: белый (-), черный (+), красный" Кол-во: 1020

"Позиция 8" "Кабель контрольный с токопроводящими жилами из медных луженных проволок, с изоляцией их сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, устойчивой к воздействию атмосферных осадков, УФ излучения и агрессивных сред, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с общим экраном поверх сердечника из всех жил из меднофольгированной пленки, с броней в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой, холодостойкий, с температурой монтажа без дополнительного прогрева до минут 30 ºС, с температурой эксплуатации от минус 60ºС до плюс 70 ºС Цвет оболочки: красный, цвет жил: белый (-), черный (+), красный" Кол-во: 1130

"Позиция 9" "Провод заземления с медной жилой класса 5, с оболочкой из полимерной композиции желто-зеленого цвета, устойчивой к воздействию атмосферных осадков, УФ излучения и агрессивных сред, не содержащей галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, категория А, исполнение нг (А)-HF, с температурой монтажа без предварительного прогрева до минус 30°С, с температурой эксплуатации от минус 50 до плюс 50°С" Кол-во: 200

"Позиция 10" "Провод заземления с медной жилой класса 5, с оболочкой из полимерной композиции желто-зеленого цвета, устойчивой к воздействию атмосферных осадков, УФ излучения и агрессивных сред, не содержащей галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, категория А, исполнение нг (А)-HF, с температурой монтажа без предварительного прогрева до минус 30°С, с температурой эксплуатации от минус 50 до плюс 50°С" Кол-во: 450

"Позиция 11" "Патч-корд волоконно-оптический армированный" Кол-во: 10