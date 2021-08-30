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Номер извещения
ГП144304
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Потребность ОАО "Ямал СПГ". Кабель ЕГ000000057
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 16:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Ekaterina.Abramova@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абрамова Екатерина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Потребность ОАО "Ямал СПГ". Кабель ЕГ000000057
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 15:00 GMT +330.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144304Дата и время окончания срока приема заявок Потребность ОАО "Ямал СПГ". Кабель ЕГ000000057Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2021 15:0030.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144304Дата и время вскрытия заявок Потребность ОАО "Ямал СПГ". Кабель ЕГ000000057Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 11:0030.09.2021 11:0030.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144304Подведение итогов не позднее Потребность ОАО "Ямал СПГ". Кабель ЕГ000000057Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Потребность ОАО "Ямал СПГ". Кабель ЕГ000000057
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно файлу "Формат КП"
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Архангельск "АМТП"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 138
Кол-во: 294
Кол-во: 56
Кол-во: 108
Кол-во: 97
Кол-во: 370
Кол-во: 1020
Кол-во: 1130
Кол-во: 200
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Кол-во: 10
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