Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Потребность ОАО "Ямал СПГ". Кабель ЕГ000000057

    Потребность ОАО "Ямал СПГ". Кабель ЕГ000000057

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144304Дата и время окончания срока приема заявок Потребность ОАО "Ямал СПГ". Кабель ЕГ000000057МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144304

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Потребность ОАО "Ямал СПГ". Кабель ЕГ000000057

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формат_КП.xlsx

    Приглашение_к_участию_в_процедуре..docx

    ИНСТРУКЦИЯ.docx

    Приложение_1_Заявка_на_участие.doc

    Проект_Договора.rar

    Требования_к_поставке.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Abramova@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абрамова Екатерина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Потребность ОАО "Ямал СПГ". Кабель ЕГ000000057

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 15:00 GMT +330.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144304Дата и время окончания срока приема заявок Потребность ОАО "Ямал СПГ". Кабель ЕГ000000057Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    30.08.2021 15:0030.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144304Дата и время вскрытия заявок Потребность ОАО "Ямал СПГ". Кабель ЕГ000000057Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 11:0030.09.2021 11:0030.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144304Подведение итогов не позднее Потребность ОАО "Ямал СПГ". Кабель ЕГ000000057Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 11:0030.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144304Подведение итогов не позднее Потребность ОАО "Ямал СПГ". Кабель ЕГ000000057Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Потребность ОАО "Ямал СПГ". Кабель ЕГ000000057

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно файлу "Формат КП"

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск "АМТП"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно файлу "Формат КП"
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    Производство электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель контрольный, для промышленного интерфейса RS-485, с токопроводящими жилами из медных луженных проволок, с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, устойчивой к воздействию атмосферных осадков, УФ излучения и агрессивных сред, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с общим экраном поверх сердечника из витых пар из алюмофольгированная пленка, поверх алюмофлекса наложена оплетка из медных луженых проволок, с броней в виде сплошного повива изоцинкованных проволок под наружной оболочкой, холодостойкий, с температурой монтажа без дополнительного прогрева до минус 30°С, с температурой эксплуатации от минус 60° до плюс 70°C. Цвет оболочки: красный, цвет жил: по стандарту RS-485."

    Кол-во: 138

    "Позиция 2"

    "Кабель оптический универсальный, 8 ОВ, многомодовый (62,5/125), бронированный, для внешней прокладки по лоткам и эстакадам, холодостойкий, с температурой эксплуатации минус 50°C - плюс 30°C. Цвет оболочки: фиолетовый."

    Кол-во: 294

    "Позиция 3"

    "Кабель оптический универсальный, 24 ОВ, многомодовый (62,5/125), бронированный, для внешней прокладки по лоткам и эстакадам, холодостойкий, с температурой эксплуатации минус 50°C - плюс 30°C. Цвет оболочки: фиолетовый."

    Кол-во: 56

    "Позиция 4"

    "Кабель витая пара, экранированный, тип экрана SF/UTP, категория 6, 4 пары AWG23, для универсальной прокладки, с температурой эксплуатации минус 50°C - плюс 70°C. Цвет оболочки: черный."

    Кол-во: 108

    "Позиция 5"

    "Металлорукав в ПВХ изоляции, с протяжкой, морозостойкий, d=20, с температурой эксплуатации минус 60°C - плюс 75°C. Цвет оболочки: черный."

    Кол-во: 97

    "Позиция 6"

    "Кабель контрольный с токопроводящими жилами из медных луженных проволок, с изоляцией их сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, устойчивой к воздействию атмосферных осадков, УФ излучения и агрессивных сред, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с общим экраном поверх сердечника из всех жил из меднофольгированной пленки, с броней в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой, холодостойкий, с температурой монтажа без дополнительного прогрева до минут 30 ºС, с температурой эксплуатации от минус 60ºС до плюс 70 ºС Цвет оболочки: красный, цвет жил: белый (-), черный (+), красный"

    Кол-во: 370

    "Позиция 7"

    "Кабель контрольный с токопроводящими жилами из медных луженных проволок, с изоляцией их сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, устойчивой к воздействию атмосферных осадков, УФ излучения и агрессивных сред, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с общим экраном поверх сердечника из всех жил из меднофольгированной пленки, с броней в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой, холодостойкий, с температурой монтажа без дополнительного прогрева до минут 30 ºС, с температурой эксплуатации от минус 60ºС до плюс 70 ºС Цвет оболочки: красный, цвет жил: белый (-), черный (+), красный"

    Кол-во: 1020

    "Позиция 8"

    "Кабель контрольный с токопроводящими жилами из медных луженных проволок, с изоляцией их сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, устойчивой к воздействию атмосферных осадков, УФ излучения и агрессивных сред, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с общим экраном поверх сердечника из всех жил из меднофольгированной пленки, с броней в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой, холодостойкий, с температурой монтажа без дополнительного прогрева до минут 30 ºС, с температурой эксплуатации от минус 60ºС до плюс 70 ºС Цвет оболочки: красный, цвет жил: белый (-), черный (+), красный"

    Кол-во: 1130

    "Позиция 9"

    "Провод заземления с медной жилой класса 5, с оболочкой из полимерной композиции желто-зеленого цвета, устойчивой к воздействию атмосферных осадков, УФ излучения и агрессивных сред, не содержащей галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, категория А, исполнение нг (А)-HF, с температурой монтажа без предварительного прогрева до минус 30°С, с температурой эксплуатации от минус 50 до плюс 50°С"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "Провод заземления с медной жилой класса 5, с оболочкой из полимерной композиции желто-зеленого цвета, устойчивой к воздействию атмосферных осадков, УФ излучения и агрессивных сред, не содержащей галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке, категория А, исполнение нг (А)-HF, с температурой монтажа без предварительного прогрева до минус 30°С, с температурой эксплуатации от минус 50 до плюс 50°С"

    Кол-во: 450

    "Позиция 11"

    "Патч-корд волоконно-оптический армированный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Кабель U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4×2×0,52"

    Кол-во: 600

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237311
    Поставка кабеленесущих систем
    Поставка кабеленесущих систем
    594101
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП237290
    Термопара гибкая ТХАв-0188-02-16000-2-1-П с паспортом и действующим поверочным сертификатом
    Термопара гибкая ТХАв-0188-02-16000-2-1-П с паспортом и действующим поверочным сертификатом
    594038
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП237282
    модуль тиристорный МТЗ-800-18
    модуль тиристорный МТЗ-800-18
    594012
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП225343
    Поставка шкафа системы температурного мониторинга и выполнение СМР для объекта: «Строительство ПС 220 кВ «Купчинская» с заходами КЛ 220 кВ (установка силовых трансформаторов мощностью 2х40 МВА ориентировочная протяженность 0,5 км)»
    Поставка шкафа системы температурного мониторинга и выполнение СМР для объекта: «Строительство...
    590761
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014153
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027; МГ «Сила Сибири». Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО «СТНГ»
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027; МГ...
    593110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237053
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу:...
    593204
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237033
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей,...
    593171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    228 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:44
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237023
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить