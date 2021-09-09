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    Главная / Торги / МИ №24М/МИ - Новогодние подарки для детей работников для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"

    МИ №24М/МИ - Новогодние подарки для детей работников для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 11:0009.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586085Дата и время окончания срока приема заявок МИ №24М/МИ - Новогодние подарки для детей работников для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110586085

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ №24М/МИ - Новогодние подарки для детей работников для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.08.2021 16:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    24М_МИ_korr.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 544

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    rtopolnikov@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Топольников Роман Александрович

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ №24М/МИ - Новогодние подарки для детей работников для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.10.202127.10.2021 23:5927.10.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110586085Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №24М/МИ - Новогодние подарки для детей работников для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    27.10.2021 23:5927.10.2021 23:5927.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586085Подведение итогов не позднее МИ №24М/МИ - Новогодние подарки для детей работников для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.10.202127.10.2021 23:5927.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586085Подведение итогов не позднее МИ №24М/МИ - Новогодние подарки для детей работников для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ №24М/МИ - Новогодние подарки для детей работников для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    382 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МУРМАНСКАЯ ТЭЦ
    Все закупки и тендеры АО МУРМАНСКАЯ ТЭЦ

    Адрес местонахождения

    183038, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, Шмидта, д.14

    Классификатор ОКПД2

    46.17.11

    Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18.2

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фот отоварами и оптическими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИ №24М/МИ - Новогодние подарки для детей работников для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 334

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