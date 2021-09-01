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    Главная / Торги / Поставка уличных скамеек и урн.

    Поставка уличных скамеек и урн.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 07:0001.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586005Дата и время окончания срока приема заявок Поставка уличных скамеек и урнХанты-МансийскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110586005

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка уличных скамеек и урн.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 16:06

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_ЗКЭФ____101п.docx

    Приложение__1._Заявка.docx

    Приложение__2._Согласие.docx

    Приложение__4._Проект_договора.docx

    Приложение__6_РНМЦ.xls

    Приложение__3._Техническое_задание.docx

    Приложение__5._Ценовое_предложение.docx

    Протокол_рассмотрения_и_оценки_заявок_20210901_101п__2_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Контактный телефон

    +7 951 970-81-18

    Факс

    +7 3467 36-19-06

    Адрес электронной почты

    Logistika.ugrakor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Сергей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийский

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка уличных скамеек и урн

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 13:3001.09.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586005Подведение итогов не позднее Поставка уличных скамеек и урнХанты-Мансийский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка уличных скамеек и урн

    Начальная цена

    410 086,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В Соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 25.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный товар осуществляется в безналичной форме, путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов о приемке поставляемого товара и на основании счета, предоставленного Поставщиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Классификатор ОКПД2

    25.91.12.000

    Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых пайкой или отбортовкой), ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л из черных металлов, без механического или теплотехнического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    25.9

    Производство прочих готовых металлических изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1023049/name/612f55a8c7c412.55252075

    01.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых металлических изделий"

    Кол-во: 24.00000

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