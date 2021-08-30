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Наименование процедуры
Продажа ГАЗ-А22R32
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
МО, Домодедовский р-н, с. Никитское
Номер извещения
ГП144314
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ
Предмет договора
Купля-продажа бывшего в употреблении автомобиля ГАЗ-A22R32, 2018 г.в., с пробегом 140599 км
Начальная цена
1201200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-08-2021 16:26 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.08.2021 16:30
Дата и время проведения
01.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Автомобиль белого цвета, ТО делалось своевременно
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Отсутствует производственная потребность
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ
Юридический адрес
121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2
Контактный телефон
+7 910 081-06-71
Адрес электронной почты
zheleznyae@kmsmetro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Железный Алексей Егорович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Железный Алексей Егорович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zheleznyae@kmsmetro.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 910 081-06-71
Адрес местонахождения продавца/инициатора
121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Побеждает участник, предложивший наибольшую цену в ходе проведения торгов
Требования, предъявляемые к Участнику
Предприятие должно быть зарегистрировано не позднее 2018 года; отсутствие заявлений в арбитражных судах о признании предприятия банкротом.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
По предварительной договоренности по телефону
Обременения (ограничения)
Договор лизинга 08.2021
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Автомобиль использовался в одном строительном предприятии
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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