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Номер извещения
32110586000
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка сульфата алюминия в количестве 40 тн. Соответствие ГОСТ 12966-85
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
25.08.2021 16:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-55-61
Факс
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Правдивцева Ю А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
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Закупка сульфата алюминия в количестве 40 тн. Соответствие ГОСТ 12966-85
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 09:00 GMT +313.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586000Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сульфата алюминия в количестве 40 тн. Соответствие ГОСТ 12966-85Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.09.2021 09:3013.09.2021 09:3013.09.2021 09:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110586000Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка сульфата алюминия в количестве 40 тн. Соответствие ГОСТ 12966-85Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Дата и время проведения
14.09.2021 09:0014.09.2021 09:0014.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110586000Дата и время проведения Закупка сульфата алюминия в количестве 40 тн. Соответствие ГОСТ 12966-85Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 09:0015.09.2021 09:0015.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586000Подведение итогов не позднее Закупка сульфата алюминия в количестве 40 тн. Соответствие ГОСТ 12966-85Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.09.202115.09.2021 09:0015.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586000Подведение итогов не позднее Закупка сульфата алюминия в количестве 40 тн. Соответствие ГОСТ 12966-85Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка сульфата алюминия в количестве 40 тн. Соответствие ГОСТ 12966-85
Начальная цена
840 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
20.13.41.130
20.13
Документация лота
Кол-во: 40.00000
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