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    Главная / Торги / Закупка сульфата алюминия в количестве 40 тн. Соответствие ГОСТ 12966-85

    Закупка сульфата алюминия в количестве 40 тн. Соответствие ГОСТ 12966-85

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586000Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сульфата алюминия в количестве 40 тн. Соответствие ГОСТ 12966-85Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110586000

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка сульфата алюминия в количестве 40 тн. Соответствие ГОСТ 12966-85

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    25.08.2021 16:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3._Извещение__А_сульфат_алюминия.docx

    3._ЗД_А_сульфат_алюминия.docx

    Сканировать3.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-55-61

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-bkz@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Правдивцева Ю А

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка сульфата алюминия в количестве 40 тн. Соответствие ГОСТ 12966-85

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 09:00 GMT +313.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586000Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сульфата алюминия в количестве 40 тн. Соответствие ГОСТ 12966-85Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.09.2021 09:3013.09.2021 09:3013.09.2021 09:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110586000Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка сульфата алюминия в количестве 40 тн. Соответствие ГОСТ 12966-85Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Дата и время проведения

    14.09.2021 09:0014.09.2021 09:0014.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110586000Дата и время проведения Закупка сульфата алюминия в количестве 40 тн. Соответствие ГОСТ 12966-85Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 09:0015.09.2021 09:0015.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586000Подведение итогов не позднее Закупка сульфата алюминия в количестве 40 тн. Соответствие ГОСТ 12966-85Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 09:0015.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586000Подведение итогов не позднее Закупка сульфата алюминия в количестве 40 тн. Соответствие ГОСТ 12966-85Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сульфата алюминия в количестве 40 тн. Соответствие ГОСТ 12966-85

    Начальная цена

    840 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    20.13.41.130

    Сульфаты

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033159/name/6141a3675dae82.99712624

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих основных неорганических химических веществ"

    Кол-во: 40.00000

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