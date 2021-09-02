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    Главная / Торги / Мембрана ПВХ PLASTFOIL ЭкоРуф V-RP 1.2мм 2.1х25 армированная или эквивалент

    Мембрана ПВХ PLASTFOIL ЭкоРуф V-RP 1.2мм 2.1х25 армированная или эквивалент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585986Дата и время окончания срока приема заявок Мембрана ПВХ PLASTFOIL ЭкоРуф V-RP 1.2мм 2.1х25 армированная или эквивалентАрмавирПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110585986

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Мембрана ПВХ PLASTFOIL ЭкоРуф V-RP 1.2мм 2.1х25 армированная или эквивалент

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 16:02

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    91_мембрана_ПВХ.rar

    протокол_итоги.pdf

    протокол_итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ВОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД
    Все закупки и тендеры ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД

    Юридический адрес

    352909, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АРМАВИР, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДОМ 233,

    Почтовый адрес

    Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233

    Контактный телефон

    +7 86137 3-32-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki44223@inbox.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Березовский Игорь Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Армавир

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Мембрана ПВХ PLASTFOIL ЭкоРуф V-RP 1.2мм 2.1х25 армированная или эквивалент

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 16:0007.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585986Подведение итогов не позднее Мембрана ПВХ PLASTFOIL ЭкоРуф V-RP 1.2мм 2.1х25 армированная или эквивалентАрмавир

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мембрана ПВХ PLASTFOIL ЭкоРуф V-RP 1.2мм 2.1х25 армированная или эквивалент

    Начальная цена

    1 166 917,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно аукционной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно аукционной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ВОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД
    Все закупки и тендеры ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД

    Адрес местонахождения

    352909, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АРМАВИР, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДОМ 233,

    Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233

    Классификатор ОКПД2

    23.99.12.110

    Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.99.2

    Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026614/name/6137270de00311.07236019

    07.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026615/name/6137272a934ac7.69944044

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов"

    Кол-во: 1627.50000

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    Прием заявок:
    11.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
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