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Номер извещения
АП003011
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 10505 «Супервайзерский контроль организаций оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и/или прокату УЭЦН» для ООО «Газпромнефть – Оренбург» на 2022-2024 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1
Почтовый адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Журавлева Эльвира Юрьевна
Место рассмотрения заявок
г. Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по супервайзерскому контролю организаций,оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и/или прокату УЭЦН
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2021 12:30 GMT +315.09.2021 12:3015.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003011Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по супервайзерскому контролю организаций,оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и/или прокату УЭЦНг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по супервайзерскому контролю организаций,оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и/или прокату УЭЦН
Официальный сайт, на котором размещена документация
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