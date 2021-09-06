Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка оригинальных запчастей к пеллетным котлам Faci для нужд Шахунского филиала АО «НОКК»

    Поставка оригинальных запчастей к пеллетным котлам Faci для нужд Шахунского филиала АО «НОКК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585969Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оригинальных запчастей к пеллетным котлам Faci для нужд Шахунского филиала АО «НОКК»Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110585969

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оригинальных запчастей к пеллетным котлам Faci для нужд Шахунского филиала АО «НОКК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов__ПР_114.21_1С.pdf

    Расчет_НМЦД_.xlsx

    Документация__114.21_1С.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Юридический адрес

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    Почтовый адрес

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Контактный телефон

    +7 831 265-37-71 доб. 1778

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    amorozov@nokk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оригинальных запчастей к пеллетным котлам Faci для нужд Шахунского филиала АО «НОКК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 10:00 GMT +306.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585969Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оригинальных запчастей к пеллетным котлам Faci для нужд Шахунского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 10:0006.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110585969Дата и время вскрытия заявок Поставка оригинальных запчастей к пеллетным котлам Faci для нужд Шахунского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2021 15:0016.09.2021 15:0016.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585969Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных запчастей к пеллетным котлам Faci для нужд Шахунского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 15:0016.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585969Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных запчастей к пеллетным котлам Faci для нужд Шахунского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оригинальных запчастей к пеллетным котлам Faci для нужд Шахунского филиала АО «НОКК»

    Начальная цена

    184 283,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОКК
    Все закупки и тендеры АО НОКК

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33

    603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5

    Классификатор ОКПД2

    25.21.1

    Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство радиаторов и котлов центрального отопления

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030847/name/613eeba978a1a2.62504962

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство радиаторов и котлов центрального отопления"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087663
    Приобретение вентиляторов для нужд ООО "АКС" в 2022 г.
    Приобретение вентиляторов для нужд ООО "АКС" в 2022 г.
    594635
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 384 020
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202001
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    594634
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ПАО ТГК-14
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211087616
    Поставка электромонтажных материалов и оборудования для нужд ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнский энергетический комплекс
    Поставка электромонтажных материалов и оборудования для нужд ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнский...
    594632
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    3 537 246
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП213887
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    589683
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    БЗФ
    Запрос предложений № ГП201485
    Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»
    Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»
    584805
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный
    Запрос предложений № ГП148297
    Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в зданиях Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенных в г. Южно-Сахалинск
    Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в зданиях Ф-ла Банка ГПБ...
    581175
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    АО ВТУ
    Запрос предложений № ГП148155
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    580743
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211053300
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт Ванино" (ГП589434)
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт...
    589434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    182 008
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить