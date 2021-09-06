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Номер извещения
32110585969
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оригинальных запчастей к пеллетным котлам Faci для нужд Шахунского филиала АО «НОКК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33
Почтовый адрес
603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5
Контактный телефон
+7 831 265-37-71 доб. 1778
Факс
--
Адрес электронной почты
amorozov@nokk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морозов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Поставка оригинальных запчастей к пеллетным котлам Faci для нужд Шахунского филиала АО «НОКК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 10:00 GMT +306.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585969Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оригинальных запчастей к пеллетным котлам Faci для нужд Шахунского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 10:0006.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110585969Дата и время вскрытия заявок Поставка оригинальных запчастей к пеллетным котлам Faci для нужд Шахунского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
16.09.2021 15:0016.09.2021 15:0016.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585969Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных запчастей к пеллетным котлам Faci для нужд Шахунского филиала АО «НОКК»Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оригинальных запчастей к пеллетным котлам Faci для нужд Шахунского филиала АО «НОКК»
Начальная цена
184 283,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33
603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5
25.21.1
25.21
Документация лота
Кол-во:
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