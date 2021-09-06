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Номер извещения
ГП144299
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда автобуса для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «САШАТАНЯ» (седьмой сезон).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 15:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7
Почтовый адрес
129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.
Контактный телефон
+7 495 543-88-88
Факс
+7 495 543-88-88
Адрес электронной почты
kuhtenkova@comedyclub.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кухтенкова Мария Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Мещанский
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Аренда автобуса для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «САШАТАНЯ» (седьмой сезон).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 16:00 GMT +306.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144299Дата и время окончания срока приема заявок Аренда автобуса для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «САШАТАНЯ» (седьмой сезон).Мещанский
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 16:0006.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144299Дата и время вскрытия заявок Аренда автобуса для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «САШАТАНЯ» (седьмой сезон).Мещанский
Подведение итогов не позднее
08.09.2021 19:0008.09.2021 19:0008.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144299Подведение итогов не позднее Аренда автобуса для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «САШАТАНЯ» (седьмой сезон).Мещанский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.202108.09.2021 19:0008.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144299Подведение итогов не позднее Аренда автобуса для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «САШАТАНЯ» (седьмой сезон).Мещанский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда автобуса для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «САШАТАНЯ» (седьмой сезон).
Начальная цена
742 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Комеди Клаб продакшн
Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7
129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.
59.11
77.39.2
Документация лота
Кол-во:
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