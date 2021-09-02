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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110585915
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка системы телеметрии для ШРП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
Дата публикации
25.08.2021 15:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,
Почтовый адрес
440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50
Контактный телефон
+7 8412 98-87-38
Факс
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Адрес электронной почты
omts1@penzaoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Пенза, ул. Максима Горького, 50
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка системы телеметрии для ШРП
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка системы телеметрии для ШРП
Начальная цена
3 094 954,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
Адрес местонахождения
440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,
440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50
26.51
26.51
Документация лота
Кол-во: 5.00000
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