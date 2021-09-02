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    Главная / Торги / Поставка электродов для нужд ПАО "МОЭК" (22P10081)

    Поставка электродов для нужд ПАО "МОЭК" (22P10081)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585812Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродов для нужд ПАО "МОЭК"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110585812

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    22P10081

    Наименование закупки

    Поставка электродов для нужд ПАО "МОЭК" (22P10081)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.08.2021 15:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ZD_22P10081.zip

    22P10081__vipis.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Юридический адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Почтовый адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Контактный телефон

    +7 495 587-77-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Borisova_S_Yu@moek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Борисова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электродов для нужд ПАО "МОЭК"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.202119.11.2021 17:0019.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585812Подведение итогов не позднее Поставка электродов для нужд ПАО "МОЭК"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электродов для нужд ПАО "МОЭК"

    Начальная цена

    15 222 123,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    634 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    634 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    27.90.32

    Части электрических машин и аппаратов для пайки мягким и твердым припоем или сварки; электрических машин и аппаратов для газотермического напыления металлов или спеченных карбидов металла

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1051781/name/615ec39434b416.43762855

    07.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 72364.10000

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