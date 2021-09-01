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    Главная / Торги / Поставка инструментов по уходу за спортивным инвентарем

    Поставка инструментов по уходу за спортивным инвентарем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 07:0001.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585819Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов по уходу за спортивным инвентаремХанты-МансийскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110585819

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструментов по уходу за спортивным инвентарем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 15:38

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__1._Заявка.docx

    Приложение__2._Согласие.docx

    Приложение__5._Ценовое_предложение.docx

    Приложение__6._ОНМЦ.xls

    Приложение__4._Проект_договора.docx

    Приложение__3._Техническое_задание.docx

    Документация.docx

    Протокол_рассмотрения_и_оценки_заявок_20210901_99п.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Контактный телефон

    +7 951 970-81-18

    Факс

    +7 3467 36-19-06

    Адрес электронной почты

    Logistika.ugrakor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Сергей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийский

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструментов по уходу за спортивным инвентарем

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 14:0001.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585819Подведение итогов не позднее Поставка инструментов по уходу за спортивным инвентаремХанты-Мансийский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов по уходу за спортивным инвентарем

    Начальная цена

    201 354,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 25.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный товар осуществляется в безналичной форме, путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной и на основании счета, предоставленного Поставщиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Классификатор ОКПД2

    32.30.15.299

    Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.30

    Производство спортивных товаров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1022982/name/612f4ac8326817.51554523

    01.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спортивных товаров"

    Кол-во: 31.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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