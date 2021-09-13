Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг 90504 «Услуги по направлению «Охрана здоровья» для ООО «Газпромнефть-Ямал» в 2021-2023 гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003010 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0079428-336-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг 90504 «Услуги по направлению «Охрана здоровья» для ООО «Газпромнефть-Ямал» в 2021-2023 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ Юридический адрес 629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а Почтовый адрес 629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4672 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Басак Елена Александровна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Организация и проведение предвахтовых медицинских осмотров (вертолетные площадки) Дата и время окончания срока приема заявок 13.09.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП003010 Дата и время окончания срока приема заявок Организация и проведение предвахтовых медицинских осмотров (вертолетные площадки) Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Организация и проведение предвахтовых медицинских осмотров (вертолетные площадки) Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт