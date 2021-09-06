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    Главная / Торги / Выполнение работ строительно-монтажных газопровода для филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муроме

    Выполнение работ строительно-монтажных газопровода для филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муроме

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:5906.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585811Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ строительно-монтажных газопровода для филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муромег. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110585811

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ строительно-монтажных газопровода для филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муроме

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 15:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_AC0003081.docx

    Извещение_АС0003081.docx

    Техническое_задание_АС0003081.DOCX

    Приложение_к_ТЗ_ЛСР_АС0003081.xlsx

    Приложение_к_ТЗ_ССР_АС0003081.xlsx

    Проект_договора_АС0003081.DOCX

    32110585811_Протокол_итоговый_итог.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ строительно-монтажных газопровода для филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муроме

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 11:59 GMT +306.09.2021 11:5906.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585811Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ строительно-монтажных газопровода для филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муромег. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 12:0006.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110585811Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ строительно-монтажных газопровода для филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муромег. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 17:0013.09.2021 17:0013.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585811Подведение итогов не позднее Выполнение работ строительно-монтажных газопровода для филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муромег. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 17:0013.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585811Подведение итогов не позднее Выполнение работ строительно-монтажных газопровода для филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муромег. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ строительно-монтажных газопровода для филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муроме

    Начальная цена

    6 729 520,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22.130

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и пара

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030195/name/613b33e0f14381.02840718

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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