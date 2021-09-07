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    Главная / Торги / 366/ОЗП - Фильтры для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1273)

    366/ОЗП - Фильтры для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1273)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003008Дата и время окончания срока приема заявок 366/ОЗП - Фильтры для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1273)-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003008

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    366/ОЗП - Фильтры для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1273)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 15:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    _1_ПЕРЕНОС_366_ОЗП.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 532

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vpetrykin@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрыкин Владислав Олегович

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    366/ОЗП - Фильтры для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1273)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 10:00 GMT +307.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003008Дата и время окончания срока приема заявок 366/ОЗП - Фильтры для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1273)-

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 10:0007.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП003008Дата и время вскрытия заявок 366/ОЗП - Фильтры для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1273)-

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2021 23:5908.10.2021 23:5908.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003008Подведение итогов не позднее 366/ОЗП - Фильтры для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1273)-

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 23:5908.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003008Подведение итогов не позднее 366/ОЗП - Фильтры для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1273)-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    366/ОЗП - Фильтры для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1273)

    Начальная цена

    417 121,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НЗЛ
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "366/ОЗП - Фильтры для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1273)"

    Кол-во: 1

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2021 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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