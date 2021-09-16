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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение мероприятий по повышению БДД на сети автомобильных дорог Государственной компании "Автодор". Установка транспортных и пешеходных ограждений, установка технических средств организации дорожного движения (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение мероприятий по повышению БДД на сети автомобильных дорог Государственной компании "Автодор". Установка транспортных и пешеходных ограждений, установка технических средств организации дорожного движения (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 11:0016.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585990Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение мероприятий по повышению БДД на сети автомобильных дорог Государственной компании "Автодор". Установка транспортных и пешеходных ограждений, установка технических средств организации дорожного движенияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110585990

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение мероприятий по повышению БДД на сети автомобильных дорог Государственной компании "Автодор". Установка транспортных и пешеходных ограждений, установка технических средств организации дорожного движения (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 16:03

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение__в_новой_редакции__.pdf

    Изменения___1__.pdf

    Документация_о_конкурсе__в_новой_редакции__.pdf

    Итоговый_протокол__32110585990_03.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5935

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupky@russianhighways.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попенко Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение мероприятий по повышению БДД на сети автомобильных дорог Государственной компании "Автодор". Установка транспортных и пешеходных ограждений, установка технических средств организации дорожного движения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.202114.10.2021 23:5914.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585990Подведение итогов не позднее Выполнение мероприятий по повышению БДД на сети автомобильных дорог Государственной компании "Автодор". Установка транспортных и пешеходных ограждений, установка технических средств организации дорожного движенияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение мероприятий по повышению БДД на сети автомобильных дорог Государственной компании "Автодор". Установка транспортных и пешеходных ограждений, установка технических средств организации дорожного движения

    Начальная цена

    396 231 430,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    7 924 628,60 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией о Конкурсе

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о КонкурсеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о Конкурсе
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
    Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1056554/name/6166c1eaacf517.76307668

    13.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во: 1.00000

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