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Номер извещения
32110585795
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №1071/КО - Модернизация электротехнического оборудования Волховской ГЭС в целях ликвидации технических ограничений по подключению УТЭЦ АО «Апатит» филиала «Невский» (D21NP00964)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.08.2021 15:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 520
Факс
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Адрес электронной почты
ssolopov@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солопов Семен Александрович
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
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КО №1071/КО - Модернизация электротехнического оборудования Волховской ГЭС в целях ликвидации технических ограничений по подключению УТЭЦ АО «Апатит» филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.09.202129.09.2021 23:5929.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585795Подведение итогов не позднее КО №1071/КО - Модернизация электротехнического оборудования Волховской ГЭС в целях ликвидации технических ограничений по подключению УТЭЦ АО «Апатит» филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №1071/КО - Модернизация электротехнического оборудования Волховской ГЭС в целях ликвидации технических ограничений по подключению УТЭЦ АО «Апатит» филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
Начальная цена
9 763 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
406 800,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТГК-1
Все закупки и тендеры ПАО ТГК-1
Адрес местонахождения
197198, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ДОБРОЛЮБОВА, ДОМ 16, КОРПУС 2А, ПОМЕЩЕНИЕ 54Н
43.2
43.2
Документация лота
Кол-во: 1
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