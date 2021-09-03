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    Главная / Торги / Электроинструменты

    Электроинструменты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 15:3003.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585725Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение электрического инструмента для цехов предприятия443009, г. Самара, ул. Земеца, 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110585725

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электроинструменты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 15:26

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.zip

    Протокол_об_итогах_закупки.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-97-39

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филина Елизавета Александровна

    Место рассмотрения предложений

    443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение электрического инструмента для цехов предприятия

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 15:3017.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585725Подведение итогов не позднее Приобретение электрического инструмента для цехов предприятия443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение электрического инструмента для цехов предприятия

    Начальная цена

    3 647 137,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    28.24.11.000

    Инструменты ручные электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    28.24

    Производство ручных инструментов с механизированным приводом

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036900/name/6148642237fc33.64961209

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство ручных инструментов с механизированным приводом"

    Кол-во: 234.00000

    "Позиция 2"

    "Производство ручных инструментов с механизированным приводом"

    Кол-во:

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