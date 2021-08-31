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    Главная / Торги / ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для КГКМ (ЛКМ, клей, пена, битумы)

    ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для КГКМ (ЛКМ, клей, пена, битумы)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 17:0031.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144305Дата и время окончания срока приема заявок ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для КГКМ (ЛКМ, клей, пена, битумы)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144305

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для КГКМ (ЛКМ, клей, пена, битумы)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложения.doc

    СТНГ_ЗКП_.doc

    Документация_открытого_запроса_цен_Заказ_2130.docx

    Приложение__Форма_ТКП_ЛКМ_Битумы__Заявка_2130.XLSX

    ГП144305.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4261

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    yu.novikova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для КГКМ (ЛКМ, клей, пена, битумы)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 17:00 GMT +331.08.2021 17:0031.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144305Дата и время окончания срока приема заявок ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для КГКМ (ЛКМ, клей, пена, битумы)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2021 17:0031.08.2021 17:0031.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144305Дата и время вскрытия заявок ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для КГКМ (ЛКМ, клей, пена, битумы)Москва

    Подведение итогов не позднее

    02.09.2021 16:0002.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144305Подведение итогов не позднее ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для КГКМ (ЛКМ, клей, пена, битумы)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144305Подведение итогов не позднее ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для КГКМ (ЛКМ, клей, пена, битумы)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для КГКМ (ЛКМ, клей, пена, битумы)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    23.99

    Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116485/name/61c083f353c781.92251805

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Белила МА-011 цинковые густотертые ГОСТ 482-77"

    Кол-во: 402.556

    "Позиция 2"

    "Грунтовка ГФ-021 желтая"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "Грунтовка ГФ-021 зеленая"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Грунтовка ГФ-021 серая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 Унипол марка Б"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 Унипол марка Б ТУ 2313-012-92638584-2013 RAL 7004"

    Кол-во: 210

    "Позиция 7"

    "Клей казеиновый в порошке. Марка "Обыкновенный". Клей ОБ. ГОСТ 3056-90"

    Кол-во: 16.949

    "Позиция 8"

    "Клей ОБ казеиновый в порошке ГОСТ 3056-90"

    Кол-во: 4.102

    "Позиция 9"

    "Краска белая ЭМАЛЬ АС-5307"

    Кол-во: 2.6

    "Позиция 10"

    "Краска МА-15 ГОСТ 10503-71 зеленая"

    Кол-во: 20.925

    "Позиция 11"

    "Краска МА-15 ГОСТ 8292-85 RAL 1021"

    Кол-во: 243.525

    "Позиция 12"

    "Краска МА-15 ГОСТ 8292-85 RAL 3020"

    Кол-во: 85.025

    "Позиция 13"

    "Краска масляная густотертая ГОСТ 8292-85 (МА-15 ГОСТ 8292-85 RAL 3020)"

    Кол-во: 6.447

    "Позиция 14"

    "Краска МА-15 ГОСТ 8292-85 RAL 8002"

    Кол-во: 23.1

    "Позиция 15"

    "Краска МА-15 ГОСТ 8292-85 RAL 9017"

    Кол-во: 10.08

    "Позиция 16"

    "Краска МА-15 ГОСТ 8292-85 коричневая"

    Кол-во: 4.158

    "Позиция 17"

    "Лак битумный БТ-577 ГОСТ 5631-79*"

    Кол-во: 238.608

    "Позиция 18"

    "Мастика битумная"

    Кол-во: 2539.53

    "Позиция 19"

    "Олифа "Оксоль" ГОСТ 190-78"

    Кол-во: 361.615

    "Позиция 20"

    "Олифа "Оксоль"марка В ГОСТ 190-78"

    Кол-во: 40.807

    "Позиция 21"

    "Пена Soudal зимняя 750мл"

    Кол-во: 101

    "Позиция 22"

    "Пена монтажная"

    Кол-во: 25

    "Позиция 23"

    "Пена монтажная 750мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 24"

    "Пена монтажная огнестойкая 750мл"

    Кол-во: 39

    "Позиция 25"

    "Пена монтажная (310мл)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 26"

    "Праймер битумный"

    Кол-во: 0.67

    "Позиция 27"

    "Растворитель 650 ТУ 2319-003-51758336-2002"

    Кол-во: 7

    "Позиция 28"

    "Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74"

    Кол-во: 35.9

    "Позиция 29"

    "Сольвент ГОСТ 1928-67"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 30"

    "Сольвент каменноугольный ГОСТ 1928-79*"

    Кол-во: 66.609

    "Позиция 31"

    "Сольвент нефтяной ГОСТ 10214-78"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Состав огнебиозащитный Сенеж Огнебио Проф"

    Кол-во: 530

    "Позиция 33"

    "Толуол нефтяной 1сорт ГОСТ 14710-78"

    Кол-во: 895.79

    "Позиция 34"

    "Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) ГОСТ 3134-78"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Эмаль ВИНИКОР-62 ТУ 2312-001-54359536–2011 цвет серый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 RAL 3020"

    Кол-во: 9.992

    "Позиция 37"

    "Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 RAL 6018"

    Кол-во: 0.79

    "Позиция 38"

    "Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 RAL 9017"

    Кол-во: 3.768

    "Позиция 39"

    "Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 RAL6018"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 40"

    "Эмаль термостойкая "Радикор" ТУ 20.30.12-020-01524656-2019 зеленая"

    Кол-во: 42.25

    "Позиция 41"

    "Эмаль термостойкая "Термоксол" ТУ 20.30.12-016-01524656-2018 серая"

    Кол-во: 325.27

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