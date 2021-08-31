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Номер извещения
ГП144305
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для КГКМ (ЛКМ, клей, пена, битумы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 16:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4261
Факс
--
Адрес электронной почты
yu.novikova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для КГКМ (ЛКМ, клей, пена, битумы)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 17:00 GMT +331.08.2021 17:0031.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144305Дата и время окончания срока приема заявок ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для КГКМ (ЛКМ, клей, пена, битумы)Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2021 17:0031.08.2021 17:0031.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144305Дата и время вскрытия заявок ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для КГКМ (ЛКМ, клей, пена, битумы)Москва
Подведение итогов не позднее
02.09.2021 16:0002.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144305Подведение итогов не позднее ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для КГКМ (ЛКМ, клей, пена, битумы)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для КГКМ (ЛКМ, клей, пена, битумы)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
23.99
Документация лота
Кол-во: 402.556
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 210
Кол-во: 16.949
Кол-во: 4.102
Кол-во: 2.6
Кол-во: 20.925
Кол-во: 243.525
Кол-во: 85.025
Кол-во: 6.447
Кол-во: 23.1
Кол-во: 10.08
Кол-во: 4.158
Кол-во: 238.608
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Кол-во: 361.615
Кол-во: 40.807
Кол-во: 101
Кол-во: 25
Кол-во: 15
Кол-во: 39
Кол-во: 24
Кол-во: 0.67
Кол-во: 7
Кол-во: 35.9
Кол-во: 0.4
Кол-во: 66.609
Кол-во: 3
Кол-во: 530
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Кол-во: 12
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