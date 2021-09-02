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    Главная / Торги / Закупка ремней и фильтров FLEETGUARD и PERKINS

    Закупка ремней и фильтров FLEETGUARD и PERKINS

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144300Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ремней и фильтров Fleetguard и PerkinsМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144300

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ремней и фильтров FLEETGUARD и PERKINS

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 15:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_форма_подачи_ТКП.XLS

    Типовой_Договор_поставки.docx

    Приложение_1_Заявка_на_участие.doc

    Инструкция_участника.docx

    Приглашение_к_участию_в_процедуре.docx

    ГП144300_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    a.gubanov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Губанов Александр Владиленович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ремней и фильтров Fleetguard и Perkins

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 17:00 GMT +302.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144300Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ремней и фильтров Fleetguard и PerkinsМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2021 14:0030.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144300Дата и время вскрытия заявок Поставка ремней и фильтров Fleetguard и PerkinsМосква

    Подведение итогов не позднее

    12.10.2021 18:0012.10.2021 18:0012.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144300Подведение итогов не позднее Поставка ремней и фильтров Fleetguard и PerkinsМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.10.202112.10.2021 18:0012.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144300Подведение итогов не позднее Поставка ремней и фильтров Fleetguard и PerkinsМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ремней и фильтров Fleetguard и Perkins

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Приложения №2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АМТП ПРР ЭкономияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 дней по факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12.190

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1119143/name/61c31642293985.13739589

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремень приводной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Топливный фильтр FS1006 Fleetquard"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Топливный фильтр FS19732 Fleetquard"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Топливный фильтр CH10931 Perkins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Топливный фильтр SE429B/4 Perkins"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Топливный фильтр FS19657 Fleetquard"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Топливный фильтр FS1280 Fleetquard"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Топливный фильтр FS 1003 Fleetquard"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Топливный фильтр FF 5421 Fleetquard"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Маслянный фильтр LF777 Fleetquard"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Маслянный фильтр LF670 Fleetquard"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Маслянный фильтр LF9325 Fleetquard"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Маслянный фильтр LF3970 Fleetquard"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Маслянный фильтр CH 10929 Perkins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Маслянный фильтр LF 9325 Fleetquard"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Маслянный фильтр SE111B Perkins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Маслянный фильтр LF 9028 Fleetquard"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Маслянный фильтр LF 9009 Fleetquard"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Маслянный фильтр LF 16015 Fleetquard"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Фильтр охлаждающей жидкости WF2076 Fleetquard"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Фильтр охлаждающей жидкости WF2070Fleetquard"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Воздушный фильтр AH1100 Fleetquard"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Воздушный фильтр AF25593 Fleetquard"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Воздушный фильтр AF25962 Fleetquard"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Воздушный фильтр 371-1806 WILSON"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Воздушный фильтр AF25593 Fleetquard"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Воздушный фильтр S551/4 Perkins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Воздушный фильтр AF26483 Fleetquard"

    Кол-во: 7

    "Позиция 29"

    "Воздушный фильтр AF25963 Fleetquard"

    Кол-во: 7

    "Позиция 30"

    "Воздушный фильтр АН19037 Fleetquard"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Ремень Perkins 541/398"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Ремень Perkins 541/444"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Ремень Datsun 130205-00304"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Ремень приводной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Топливный фильтр FS19652 Fleetquard"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Фильтр топливный FF5079"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Фильтр топливный FS19657"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Топливный фильтр FF5421 Fleetquard"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Топливный фильтр FS1003 Fleetquard"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Топливный фильтр LF16015 Fleetquard"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Топливный фильтр FS1006 Fleetquard"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Топливный фильтр FS19732 Fleetquard"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Топливный фильтр CH10931 Perkins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Топливный фильтр SE429B/4 Perkins"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Топливный фильтр FS19657 Fleetquard"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Топливный фильтр FS1280 Fleetquard"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Топливный фильтр FS 1003 Fleetquard"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Топливный фильтр FF 5421 Fleetquard"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Фильтр масляный LF9028"

    Кол-во: 40

    "Позиция 50"

    "Масляный фильтр LF777 Fleetquard"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Масляный фильтр LF670 Fleetquard"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Масляный фильтр LF16011 Fleetquard"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Масляный фильтр LF9325 Fleetquard"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Масляный фильтр LF3970 Fleetquard"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Масляный фильтр CH 10929 Perkins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Масляный фильтр LF 9325 Fleetquard"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Масляный фильтр SE111B Perkins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Масляный фильтр LF 9028 Fleetquard"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Масляный фильтр LF 9009 Fleetquard"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Масляный фильтр LF 16015 Fleetquard"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Фильтр охлаждающей жидкости WF2076 Fleetquard"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Фильтр охлаждающей жидкости WF2070Fleetquard"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Воздушный фильтр AH1100 Fleetquard"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Воздушный фильтр AF25593 Fleetquard"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Воздушный фильтр AF25962 Fleetquard"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Воздушный фильтр 371-1806 WILSON"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Воздушный фильтр AF25593 Fleetquard"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Воздушный фильтр S551/4 Perkins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Воздушный фильтр AF26483 Fleetquard"

    Кол-во: 7

    "Позиция 70"

    "Воздушный фильтр AF25963 Fleetquard"

    Кол-во: 7

    "Позиция 71"

    "Воздушный фильтр АН19037 Fleetquard"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Ремень Perkins 541/398"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Ремень Perkins 541/444"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Ремень Datsun 130205-00304"

    Кол-во: 1

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