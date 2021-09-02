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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144300
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ремней и фильтров FLEETGUARD и PERKINS
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
a.gubanov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Губанов Александр Владиленович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ремней и фильтров Fleetguard и Perkins
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 17:00 GMT +302.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144300Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ремней и фильтров Fleetguard и PerkinsМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2021 14:0030.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144300Дата и время вскрытия заявок Поставка ремней и фильтров Fleetguard и PerkinsМосква
Подведение итогов не позднее
12.10.2021 18:0012.10.2021 18:0012.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144300Подведение итогов не позднее Поставка ремней и фильтров Fleetguard и PerkinsМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ремней и фильтров Fleetguard и Perkins
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Приложения №2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АМТП ПРР ЭкономияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
28.29.12.190
Документация лота
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 40
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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