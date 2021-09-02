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    Главная / Торги / МИ №4/МИ - Ремонт здания КТС-11А, ТЭЦ-16 для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P200783)

    МИ №4/МИ - Ремонт здания КТС-11А, ТЭЦ-16 для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P200783)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585689Дата и время окончания срока приема заявок МИ №4/МИ - Ремонт здания КТС-11А, ТЭЦ-16 для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G21P200783)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110585689

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ №4/МИ - Ремонт здания КТС-11А, ТЭЦ-16 для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P200783)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.08.2021 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    4_МИ_1_3_МЭ_МИ_23.09.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    mpudov@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пудов Максим Олегович

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ №4/МИ - Ремонт здания КТС-11А, ТЭЦ-16 для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G21P200783)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.10.202114.10.2021 23:5914.10.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110585689Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №4/МИ - Ремонт здания КТС-11А, ТЭЦ-16 для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G21P200783)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2021 23:5914.10.2021 23:5914.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585689Подведение итогов не позднее МИ №4/МИ - Ремонт здания КТС-11А, ТЭЦ-16 для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G21P200783)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.202114.10.2021 23:5914.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585689Подведение итогов не позднее МИ №4/МИ - Ремонт здания КТС-11А, ТЭЦ-16 для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G21P200783)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ №4/МИ - Ремонт здания КТС-11А, ТЭЦ-16 для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G21P200783)

    Начальная цена

    2 813 652,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Мосэнерго
    Все закупки и тендеры ПАО Мосэнерго

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    33.19.10.000

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    35.30.1

    Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1041826/name/614dd5f8a22639.49029278

    24.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИ №4/МИ - Ремонт здания КТС-11А, ТЭЦ-16 для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G21P200783)"

    Кол-во: 1

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