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    Главная / Торги / Закупка системы виртуализации

    Закупка системы виртуализации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586027Дата и время окончания срока приема заявок Закупка системы виртуализацииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110586027

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка системы виртуализации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 16:11

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение___1025_2021__платформа_виртуализации__30.08.2021.docx

    32110586027_1.pdf

    32110586027_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1152

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    MMPavlov@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлов М. М.

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка системы виртуализации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586027Подведение итогов не позднее Закупка системы виртуализацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка системы виртуализации

    Начальная цена

    6 451 826,45

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    62.01.2

    Оригиналы программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028018/name/6138a8a455bd70.78708256

    08.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028019/name/6138a8aa0ebe15.38672074

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Программное обеспечение для виртуализации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Программное обеспечение для виртуализации (тип 2)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Предоставление технической поддержки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Предоставление технической поддержки"

    Кол-во: 8

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