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    Главная / Торги / Поставка промышленного оборудования СИМЕНС

    Поставка промышленного оборудования СИМЕНС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 08:3002.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144291Дата и время окончания срока приема заявок Поставка промышленного оборудования: Компьютер промышленный Siemens 6AG4114-2JJ33-2BX0 Батарея буферная 6ES7971-0BA00 Модуль Siemens 6ES7322-8BH01-0AB0 Блок питания ESP FSP400-60PFI Модуль ЦПУ Siemens 6ES7417-4HT14-0AB0 Субмодуль синхронизации Siemens 6ES7960-1АА04-0ХА0 Кабель оптоволоконный Siemens 6ES7960-1AA04-5AA0Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144291

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка промышленного оборудования СИМЕНС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 15:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144291_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Контактный телефон

    +7 915 492-91-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki4@smetalls.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Е. Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка промышленного оборудования: Компьютер промышленный Siemens 6AG4114-2JJ33-2BX0 Батарея буферная 6ES7971-0BA00 Модуль Siemens 6ES7322-8BH01-0AB0 Блок питания ESP FSP400-60PFI Модуль ЦПУ Siemens 6ES7417-4HT14-0AB0 Субмодуль синхронизации Siemens 6ES7960-1АА04-0ХА0 Кабель оптоволоконный Siemens 6ES7960-1AA04-5AA0

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 08:30 GMT +302.09.2021 08:3002.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144291Дата и время окончания срока приема заявок Поставка промышленного оборудования: Компьютер промышленный Siemens 6AG4114-2JJ33-2BX0 Батарея буферная 6ES7971-0BA00 Модуль Siemens 6ES7322-8BH01-0AB0 Блок питания ESP FSP400-60PFI Модуль ЦПУ Siemens 6ES7417-4HT14-0AB0 Субмодуль синхронизации Siemens 6ES7960-1АА04-0ХА0 Кабель оптоволоконный Siemens 6ES7960-1AA04-5AA0Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 11:3008.09.2021 11:3008.09.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144291Подведение итогов не позднее Поставка промышленного оборудования: Компьютер промышленный Siemens 6AG4114-2JJ33-2BX0 Батарея буферная 6ES7971-0BA00 Модуль Siemens 6ES7322-8BH01-0AB0 Блок питания ESP FSP400-60PFI Модуль ЦПУ Siemens 6ES7417-4HT14-0AB0 Субмодуль синхронизации Siemens 6ES7960-1АА04-0ХА0 Кабель оптоволоконный Siemens 6ES7960-1AA04-5AA0Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 11:3008.09.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144291Подведение итогов не позднее Поставка промышленного оборудования: Компьютер промышленный Siemens 6AG4114-2JJ33-2BX0 Батарея буферная 6ES7971-0BA00 Модуль Siemens 6ES7322-8BH01-0AB0 Блок питания ESP FSP400-60PFI Модуль ЦПУ Siemens 6ES7417-4HT14-0AB0 Субмодуль синхронизации Siemens 6ES7960-1АА04-0ХА0 Кабель оптоволоконный Siemens 6ES7960-1AA04-5AA0Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка промышленного оборудования: Компьютер промышленный Siemens 6AG4114-2JJ33-2BX0 Батарея буферная 6ES7971-0BA00 Модуль Siemens 6ES7322-8BH01-0AB0 Блок питания ESP FSP400-60PFI Модуль ЦПУ Siemens 6ES7417-4HT14-0AB0 Субмодуль синхронизации Siemens 6ES7960-1АА04-0ХА0 Кабель оптоволоконный Siemens 6ES7960-1AA04-5AA0

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склад в г. ТаганрогеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1088613/name/619ba0c2876971.63196750

    22.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компьютер промышленный Siemens Simatic IPC847D 6AG4114-2JJ33-2BX0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Батарея буферная Siemens 6ES7971-0BA00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Модуль 6ES7322-8BH01-0AB0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Блок питания FSP400-60PFI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Модуль Siemens CPU 6ES7417-4HT14-0AB0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Субмодуль синхронизации Siemens 6ES7960-1АА04-0ХА0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Кабель оптоволоконный Siemens 6ES7960-1AA04-5AA0"

    Кол-во: 2

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