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Номер извещения
ГП144291
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка промышленного оборудования СИМЕНС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 15:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
Контактный телефон
+7 915 492-91-55
Факс
Адрес электронной почты
zakupki4@smetalls.com
Ф.И.О. контактного лица
Е. Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка промышленного оборудования: Компьютер промышленный Siemens 6AG4114-2JJ33-2BX0 Батарея буферная 6ES7971-0BA00 Модуль Siemens 6ES7322-8BH01-0AB0 Блок питания ESP FSP400-60PFI Модуль ЦПУ Siemens 6ES7417-4HT14-0AB0 Субмодуль синхронизации Siemens 6ES7960-1АА04-0ХА0 Кабель оптоволоконный Siemens 6ES7960-1AA04-5AA0
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 08:30 GMT +302.09.2021 08:3002.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144291Дата и время окончания срока приема заявок Поставка промышленного оборудования: Компьютер промышленный Siemens 6AG4114-2JJ33-2BX0 Батарея буферная 6ES7971-0BA00 Модуль Siemens 6ES7322-8BH01-0AB0 Блок питания ESP FSP400-60PFI Модуль ЦПУ Siemens 6ES7417-4HT14-0AB0 Субмодуль синхронизации Siemens 6ES7960-1АА04-0ХА0 Кабель оптоволоконный Siemens 6ES7960-1AA04-5AA0Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.09.2021 11:3008.09.2021 11:3008.09.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144291Подведение итогов не позднее Поставка промышленного оборудования: Компьютер промышленный Siemens 6AG4114-2JJ33-2BX0 Батарея буферная 6ES7971-0BA00 Модуль Siemens 6ES7322-8BH01-0AB0 Блок питания ESP FSP400-60PFI Модуль ЦПУ Siemens 6ES7417-4HT14-0AB0 Субмодуль синхронизации Siemens 6ES7960-1АА04-0ХА0 Кабель оптоволоконный Siemens 6ES7960-1AA04-5AA0Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.202108.09.2021 11:3008.09.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144291Подведение итогов не позднее Поставка промышленного оборудования: Компьютер промышленный Siemens 6AG4114-2JJ33-2BX0 Батарея буферная 6ES7971-0BA00 Модуль Siemens 6ES7322-8BH01-0AB0 Блок питания ESP FSP400-60PFI Модуль ЦПУ Siemens 6ES7417-4HT14-0AB0 Субмодуль синхронизации Siemens 6ES7960-1АА04-0ХА0 Кабель оптоволоконный Siemens 6ES7960-1AA04-5AA0Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка промышленного оборудования: Компьютер промышленный Siemens 6AG4114-2JJ33-2BX0 Батарея буферная 6ES7971-0BA00 Модуль Siemens 6ES7322-8BH01-0AB0 Блок питания ESP FSP400-60PFI Модуль ЦПУ Siemens 6ES7417-4HT14-0AB0 Субмодуль синхронизации Siemens 6ES7960-1АА04-0ХА0 Кабель оптоволоконный Siemens 6ES7960-1AA04-5AA0
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Адрес местонахождения
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
28
27
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
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