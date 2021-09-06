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    Главная / Торги / Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: выключатели взрывозащищенные

    Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: выключатели взрывозащищенные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 06:5906.09.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590960Дата и время окончания срока приема заявок Поставка выключателей взрывозащищенных для телеметрииОренбург, ул. Краснознаменная 39Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110590960

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    343-т/2021

    Наименование закупки

    Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: выключатели взрывозащищенные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 07:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    04_Техническое_задание.xlsx

    01_Извещение_КО.pdf

    02_Документация_КО.docx

    06_Расчет_НМЦ_к_ППЗ.xlsx

    03_Коммерческое_предложение__Форма_2____товары.xlsx

    05_Проект_договора_поставки_товаров__единовременная_поставка_.doc

    Итоговый_протокол_КО_343_т_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-51

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o011107@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Собко Виктория Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Краснознаменная 39

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка выключателей взрывозащищенных для телеметрии

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590960Подведение итогов не позднее Поставка выключателей взрывозащищенных для телеметрииОренбург, ул. Краснознаменная 39

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка выключателей взрывозащищенных для телеметрии

    Начальная цена

    200 880,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    27.33.11.190

    Устройства коммутационные на напряжение не более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030327/name/613b42e4229526.52120886

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электроустановочных изделий"

    Кол-во: 12.00000

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