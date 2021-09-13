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Номер извещения
АП003006
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по погрузке (выгрузке) материально-технических ресурсов, поступивших водным транспортом, железнодо-рожными вагонами, контейнерами, автотранспортом и иным видом транспорта, услуги по хранению материально-технических ресурсов на открытой площадке, в закрытом складе, в отапливаемом складе в г. Красноярск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 0614541
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Политова Юлия Игоревна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по погрузке (выгрузке) материально-технических ресурсов, поступивших водным транспортом, железнодо-рожными вагонами,
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 12:00 GMT +313.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003006Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по погрузке (выгрузке) материально-технических ресурсов, поступивших водным транспортом, железнодо-рожными вагонами,Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по погрузке (выгрузке) материально-технических ресурсов, поступивших водным транспортом, железнодо-рожными вагонами,
Официальный сайт, на котором размещена документация
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