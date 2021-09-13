Оказание услуг по погрузке (выгрузке) материально-технических ресурсов, поступивших водным транспортом, железнодо-рожными вагонами, контейнерами, автотранспортом и иным видом транспорта, услуги по хранению материально-технических ресурсов на открытой площадке, в закрытом складе, в отапливаемом складе в г. Красноярск

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003006 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0075793-338-2021 Наименование закупки Оказание услуг по погрузке (выгрузке) материально-технических ресурсов, поступивших водным транспортом, железнодо-рожными вагонами, контейнерами, автотранспортом и иным видом транспорта, услуги по хранению материально-технических ресурсов на открытой площадке, в закрытом складе, в отапливаемом складе в г. Красноярск Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение

Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение Юридический адрес 644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23 Контактный телефон +7 812 448-00-51 доб. 0614541 Адрес электронной почты select-gpns@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Политова Юлия Игоревна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

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