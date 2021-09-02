Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приобретение фанеры ФК I/II

    Приобретение фанеры ФК I/II

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585631Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение фанеры ФК I/IIСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110585631

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение фанеры ФК I/II

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 15:14

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Раздел_4.Техническое_задание_поставка_Фанеры_ФК.doc

    Приложение_к_обоснованию_НМЦ__ФАНЕРА___ФК.xlsx

    Титульный_лист_СМП_Приобретение_фанеры_ФК_III.doc

    Извещение__запрос_котировок__СМП__Приобретение_фанеры_ФК_III.docx

    Раздел_5._ОБОСНОВАНИЕ_НМЦ_Приоброетение_Фанеры.docx

    Раздел_3._Проект_договора_Приобретение__фанеры__ФК.doc

    ПРОТОКОЛ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Юридический адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Почтовый адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Контактный телефон

    +7 812 399-52-88

    Факс

    +7 812 376-03-15

    Адрес электронной почты

    zakupki@niicom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ястребова Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение фанеры ФК I/II

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 14:0003.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585631Подведение итогов не позднее Приобретение фанеры ФК I/IIСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение фанеры ФК I/II

    Начальная цена

    200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Адрес местонахождения

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Классификатор ОКПД2

    16.21.12.110

    Фанера

    Классификатор ОКВЭД2

    16.21

    Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025875/name/6135f7ab10c087.29370834

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей"

    Кол-во: 4.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087663
    Приобретение вентиляторов для нужд ООО "АКС" в 2022 г.
    Приобретение вентиляторов для нужд ООО "АКС" в 2022 г.
    594635
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 384 020
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202001
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    594634
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ПАО ТГК-14
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211087616
    Поставка электромонтажных материалов и оборудования для нужд ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнский энергетический комплекс
    Поставка электромонтажных материалов и оборудования для нужд ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнский...
    594632
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    3 537 246
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП213887
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    589683
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    БЗФ
    Запрос предложений № ГП201485
    Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»
    Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»
    584805
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный
    Запрос предложений № ГП148297
    Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в зданиях Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенных в г. Южно-Сахалинск
    Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в зданиях Ф-ла Банка ГПБ...
    581175
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    АО ВТУ
    Запрос предложений № ГП148155
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    580743
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211053300
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт Ванино" (ГП589434)
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт...
    589434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    182 008
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить