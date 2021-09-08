Поставка кранов козловых электрических с грузовой тележкой грузоподъемностью 12,5 т. (включая монтаж, пусконаладку, испытание, сдачу в эксплуатацию) на площадку открытого хранения аммиачного цеха г. Видное ОП г. Москва региона Запад ООО «Мечел-Сервис»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144287 Уникальный номер закупки Номер закупки ОЗиЦС/21-01124 Наименование закупки Поставка кранов козловых электрических с грузовой тележкой грузоподъемностью 12,5 т. (включая монтаж, пусконаладку, испытание, сдачу в эксплуатацию) на площадку открытого хранения аммиачного цеха г. Видное ОП г. Москва региона Запад ООО «Мечел-Сервис» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ

Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ Юридический адрес 125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1 Почтовый адрес 125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1 Контактный телефон +7 495 221-88-88 доб. 62668 Факс +7 495 221-88-00 Адрес электронной почты marina.ivlieva@mechel.com Ф.И.О. контактного лица Ивлиева Марина Юрьевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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