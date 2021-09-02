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Номер извещения
ГП144283
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объекта УППГ-3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 15:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14616
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
Igor.Varankin@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Варанкин Игорь Олегович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объекта УППГ-3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 14:00 GMT +302.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144283Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объекта УППГ-3Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 14:0002.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144283Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объекта УППГ-3Москва
Подведение итогов не позднее
22.10.2021 18:0022.10.2021 18:0022.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144283Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объекта УППГ-3Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объекта УППГ-3
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
27.32.13.143
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.03
Кол-во: 0.12
Кол-во: 0.515
Кол-во: 0.46
Кол-во: 0.08
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.14
Кол-во: 0.33
Кол-во: 0.26
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.11
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.11
Кол-во: 0.76
Кол-во: 0.11
Кол-во: 0.11
Кол-во: 0.11
Кол-во: 0.11
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.11
Кол-во: 0.34
Кол-во: 0.11
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.21
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.21
Кол-во: 0.12
Кол-во: 0.11
Кол-во: 0.385
Кол-во: 0.09
Кол-во: 0.08
Кол-во: 0.09
Кол-во: 0.39
Кол-во: 0.17
Кол-во: 0.575
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.13
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