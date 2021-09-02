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    Главная / Торги / Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объекта УППГ-3

    Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объекта УППГ-3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144283Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объекта УППГ-3МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144283

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объекта УППГ-3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 15:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Исх.__1823_08_от_25.08.2021_О_приглашении_к_участию_в_процедуре_запроса_предложений.PDF

    01_Общая_часть.7z

    02_Техническая_часть.7z

    03_Коммерческая_часть.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14616

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    Igor.Varankin@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Варанкин Игорь Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объекта УППГ-3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 14:00 GMT +302.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144283Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объекта УППГ-3Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 14:0002.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144283Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объекта УППГ-3Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2021 18:0022.10.2021 18:0022.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144283Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объекта УППГ-3Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.202122.10.2021 18:0022.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144283Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объекта УППГ-3Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объекта УППГ-3

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.143

    Кабели контрольные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-001 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм"

    Кол-во: 1.03

    "Позиция 2"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-002 витых пары. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 3"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-001 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм"

    Кол-во: 0.515

    "Позиция 4"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-002 витых пары. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм"

    Кол-во: 0.46

    "Позиция 5"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-004 витых пары. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 6"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельными и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 2 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 7"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельными и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 4 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм"

    Кол-во: 0.14

    "Позиция 8"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельными и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 6 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм"

    Кол-во: 0.33

    "Позиция 9"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельными и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-0010 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм"

    Кол-во: 0.26

    "Позиция 10"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общими экранами (B), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-003 витые пары. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 11"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общими экранами (B), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-008 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 12"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общими экранами (B), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-0010 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 31 до 37 мм"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 13"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общими экранами (B), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-0012 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 31 до 37 мм"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 14"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общими экранами (B), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-0014 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 37 до 42 мм"

    Кол-во: 0.76

    "Позиция 15"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 5 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 16"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 5 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 17"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 14 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 18"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 19 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 19"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общими экранами (B), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-003 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 20"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общими экранами (B),не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-003 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 21"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 5 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 22"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 10 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм"

    Кол-во: 0.34

    "Позиция 23"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 19 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 24"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-004 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 2,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 25"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-007 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 2,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм"

    Кол-во: 0.21

    "Позиция 26"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-0014 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 27"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-004 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 2,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм"

    Кол-во: 0.21

    "Позиция 28"

    "Кабель электропитания, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-004 жилы. Обозначение жил: коричневый(+), серый(-) с номером. Жила сечением 2,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 29"

    "Кабель электропитания, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-0010 жил. Обозначение жил: коричневый(+), серый(-) с номером. Жила сечением 2,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 30"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой.Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228).С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока.Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С.Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С.Срок службы не менее 25 лет.Цвет внешней оболочки: синий.Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.1 витая пара.Обозначение жил: белый (-), черный (+).Жила сечением 1,0 мм2."

    Кол-во: 0.385

    "Позиция 31"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.Экран из фольгированного материала.Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228).С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока.Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С.Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С.Срок службы не менее 25 лет.Цвет внешней оболочки: синий.Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.4 жилы.Обозначение жил: черного цвета с номером.Жила сечением 1,0 мм2."

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 32"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013 Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 20 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 20 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 2 витых пары. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2 Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 33"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой.Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228).С круглым поперечным сечением в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока.Температура эксплуатации от минус 20 °С до плюс 40 °С.Минимальная температура прокладки кабеля - минус 20 °С.Срок службы не менее 25 лет.Цвет внешней оболочки: черный.Кабель должен соответствовать требованиям2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.1 витая пара.Обозначение жил: белый (-), черный (+).Жила сечением 1,0 мм2.Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 34"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой.Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228).С круглым поперечным сечением в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока.Температура эксплуатации от минус 20 °С до плюс 40 °С.Минимальная температура прокладки кабеля - минус 20 °С.Срок службы не менее 25 лет.Цвет внешней оболочки: черный.Кабель должен соответствовать требованиям2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.1 витая пара.Обозначение жил: белый (-), черный (+).Жила сечением 1,0 мм2.Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм"

    Кол-во: 0.39

    "Позиция 35"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой.Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228).С круглым поперечным сечением в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока.Температура эксплуатации от минус 20 °С до плюс 40 °С.Минимальная температура прокладки кабеля - минус 20 °С.Срок службы не менее 25 лет.Цвет внешней оболочки: черный.Кабель должен соответствовать требованиям2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.2 витых пары.Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары.Жила сечением 1,0 мм2.Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм"

    Кол-во: 0.17

    "Позиция 36"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке.Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228).С круглым поперечным сечением в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока.Температура эксплуатации от минус 20 °С до плюс 40 °С.Минимальная температура прокладки кабеля - минус 20 °С.Срок службы не менее 25 лет.Цвет внешней оболочки: черный.Кабель должен соответствовать требованиям2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.4 жилы.Обозначение жил: черного цвета с номером.Жила сечением 1,0 мм2.Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.575

    "Позиция 37"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке.Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228).С круглым поперечным сечением в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока.Температура эксплуатации от минус 20 °С до плюс 40 °С.Минимальная температура прокладки кабеля - минус 20 °С.Срок службы не менее 25 лет.Цвет внешней оболочки: черный.Кабель должен соответствовать требованиям2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.5 жил.Обозначение жил: черного цвета с номером.Жила сечением 1,0 мм2.Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 38"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке.Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228).С круглым поперечным сечением в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока.Температура эксплуатации от минус 20 °С до плюс 40 °С.Минимальная температура прокладки кабеля - минус 20 °С.Срок службы не менее 25 лет.Цвет внешней оболочки: черный.Кабель должен соответствовать требованиям2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.7 жил.Обозначение жил: черного цвета с номером.Жила сечением 1,0 мм2.Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 39"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке.Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228).С круглым поперечным сечением в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока.Температура эксплуатации от минус 20 °С до плюс 40 °С.Минимальная температура прокладки кабеля - минус 20 °С.Срок службы не менее 25 лет.Цвет внешней оболочки: черный.Кабель должен соответствовать требованиям2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.10 жил.Обозначение жил: черного цвета с номером.Жила сечением 1,0 мм2.Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 40"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке.Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228).С круглым поперечным сечением в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока.Температура эксплуатации от минус 20 °С до плюс 40 °С.Минимальная температура прокладки кабеля - минус 20 °С.Срок службы не менее 25 лет.Цвет внешней оболочки: черный.Кабель должен соответствовать требованиям2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.4 жилы.Обозначение жил: коричневый (+), серый (-).Жила сечением 2,5 мм2.Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.13

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    Поставка шлейфа контрольных кабелей для СВП ЭЧР450 объект Новоякимовская ПС-1 (2 этап).
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    Регион:
    Ярославская область
    Мечел-Материалы
    Попозиционная № ГП105076
    Поставка электроматериалов для обеспечения ремонта ЭКГ-5А №1 УПДШ
    Поставка электроматериалов для обеспечения ремонта ЭКГ-5А №1 УПДШ
    481752
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    14.05.2021 13:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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