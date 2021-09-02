Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объекта УППГ-3

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-001 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм" Кол-во: 1.03

"Позиция 2" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-002 витых пары. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм" Кол-во: 0.12

"Позиция 3" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-001 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм" Кол-во: 0.515

"Позиция 4" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-002 витых пары. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм" Кол-во: 0.46

"Позиция 5" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-004 витых пары. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм" Кол-во: 0.08

"Позиция 6" "Кабель контрольный, без брони, с отдельными и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 2 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм" Кол-во: 0.15

"Позиция 7" "Кабель контрольный, без брони, с отдельными и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 4 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм" Кол-во: 0.14

"Позиция 8" "Кабель контрольный, без брони, с отдельными и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 6 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм" Кол-во: 0.33

"Позиция 9" "Кабель контрольный, без брони, с отдельными и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-0010 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм" Кол-во: 0.26

"Позиция 10" "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общими экранами (B), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-003 витые пары. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм" Кол-во: 0.1

"Позиция 11" "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общими экранами (B), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-008 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм" Кол-во: 0.11

"Позиция 12" "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общими экранами (B), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-0010 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 31 до 37 мм" Кол-во: 0.1

"Позиция 13" "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общими экранами (B), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-0012 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 31 до 37 мм" Кол-во: 0.11

"Позиция 14" "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общими экранами (B), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-0014 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 37 до 42 мм" Кол-во: 0.76

"Позиция 15" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 5 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм" Кол-во: 0.11

"Позиция 16" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 5 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм" Кол-во: 0.11

"Позиция 17" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 14 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм" Кол-во: 0.11

"Позиция 18" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 19 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм" Кол-во: 0.11

"Позиция 19" "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общими экранами (B), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-003 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм" Кол-во: 0.1

"Позиция 20" "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общими экранами (B),не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-003 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм" Кол-во: 0.1

"Позиция 21" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 5 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм" Кол-во: 0.11

"Позиция 22" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 10 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм" Кол-во: 0.34

"Позиция 23" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00 19 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм" Кол-во: 0.11

"Позиция 24" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-004 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 2,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм" Кол-во: 0.2

"Позиция 25" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-007 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 2,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм" Кол-во: 0.21

"Позиция 26" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-0014 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм" Кол-во: 0.1

"Позиция 27" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-004 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 2,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм" Кол-во: 0.21

"Позиция 28" "Кабель электропитания, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-004 жилы. Обозначение жил: коричневый(+), серый(-) с номером. Жила сечением 2,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм" Кол-во: 0.12

"Позиция 29" "Кабель электропитания, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила – медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации – от минус 52°С до плюс 40°С. Минимальная температура прокладки кабеля – минус 30°С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-0010 жил. Обозначение жил: коричневый(+), серый(-) с номером. Жила сечением 2,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм" Кол-во: 0.11

"Позиция 30" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой.Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228).С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока.Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С.Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С.Срок службы не менее 25 лет.Цвет внешней оболочки: синий.Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.1 витая пара.Обозначение жил: белый (-), черный (+).Жила сечением 1,0 мм2." Кол-во: 0.385

"Позиция 31" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.Экран из фольгированного материала.Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228).С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока.Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С.Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С.Срок службы не менее 25 лет.Цвет внешней оболочки: синий.Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.4 жилы.Обозначение жил: черного цвета с номером.Жила сечением 1,0 мм2." Кол-во: 0.09

"Позиция 32" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), огнестойкий, с низким дымо- газовыделением нг(А)-FRLS (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013 Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 20 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 20 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 2 витых пары. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2 Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм" Кол-во: 0.08

"Позиция 33" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой.Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228).С круглым поперечным сечением в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока.Температура эксплуатации от минус 20 °С до плюс 40 °С.Минимальная температура прокладки кабеля - минус 20 °С.Срок службы не менее 25 лет.Цвет внешней оболочки: черный.Кабель должен соответствовать требованиям2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.1 витая пара.Обозначение жил: белый (-), черный (+).Жила сечением 1,0 мм2.Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.09

"Позиция 34" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой.Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228).С круглым поперечным сечением в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока.Температура эксплуатации от минус 20 °С до плюс 40 °С.Минимальная температура прокладки кабеля - минус 20 °С.Срок службы не менее 25 лет.Цвет внешней оболочки: черный.Кабель должен соответствовать требованиям2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.1 витая пара.Обозначение жил: белый (-), черный (+).Жила сечением 1,0 мм2.Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм" Кол-во: 0.39

"Позиция 35" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой.Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228).С круглым поперечным сечением в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока.Температура эксплуатации от минус 20 °С до плюс 40 °С.Минимальная температура прокладки кабеля - минус 20 °С.Срок службы не менее 25 лет.Цвет внешней оболочки: черный.Кабель должен соответствовать требованиям2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.2 витых пары.Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары.Жила сечением 1,0 мм2.Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм" Кол-во: 0.17

"Позиция 36" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке.Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228).С круглым поперечным сечением в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока.Температура эксплуатации от минус 20 °С до плюс 40 °С.Минимальная температура прокладки кабеля - минус 20 °С.Срок службы не менее 25 лет.Цвет внешней оболочки: черный.Кабель должен соответствовать требованиям2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.4 жилы.Обозначение жил: черного цвета с номером.Жила сечением 1,0 мм2.Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.575

"Позиция 37" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке.Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228).С круглым поперечным сечением в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока.Температура эксплуатации от минус 20 °С до плюс 40 °С.Минимальная температура прокладки кабеля - минус 20 °С.Срок службы не менее 25 лет.Цвет внешней оболочки: черный.Кабель должен соответствовать требованиям2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.5 жил.Обозначение жил: черного цвета с номером.Жила сечением 1,0 мм2.Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.05

"Позиция 38" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке.Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228).С круглым поперечным сечением в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока.Температура эксплуатации от минус 20 °С до плюс 40 °С.Минимальная температура прокладки кабеля - минус 20 °С.Срок службы не менее 25 лет.Цвет внешней оболочки: черный.Кабель должен соответствовать требованиям2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.7 жил.Обозначение жил: черного цвета с номером.Жила сечением 1,0 мм2.Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.15

"Позиция 39" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (O), не распространяющий горение, с низким дымо- газовыделением нг(А)-LS (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке.Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228).С круглым поперечным сечением в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013.Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока.Температура эксплуатации от минус 20 °С до плюс 40 °С.Минимальная температура прокладки кабеля - минус 20 °С.Срок службы не менее 25 лет.Цвет внешней оболочки: черный.Кабель должен соответствовать требованиям2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.10 жил.Обозначение жил: черного цвета с номером.Жила сечением 1,0 мм2.Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.02