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    Главная / Торги / Закупка серверного оборудования ( мультиплексор, коммутатор, видеооборудование, АРМ)

    Закупка серверного оборудования ( мультиплексор, коммутатор, видеооборудование, АРМ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003005Дата и время окончания срока приема заявок Закупка серверного оборудования ( мультиплексор, коммутатор, видеооборудование, АРМ)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003005

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка серверного оборудования ( мультиплексор, коммутатор, видеооборудование, АРМ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 15:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП003005_.rtf

    03_Договор.zip

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    02_Анонс_Isource.docx

    Форма_ТКП .xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка серверного оборудования ( мультиплексор, коммутатор, видеооборудование, АРМ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 15:00 GMT +303.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003005Дата и время окончания срока приема заявок Закупка серверного оборудования ( мультиплексор, коммутатор, видеооборудование, АРМ)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 15:0014.09.2021 15:0014.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003005Подведение итогов не позднее Закупка серверного оборудования ( мультиплексор, коммутатор, видеооборудование, АРМ)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 15:0014.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003005Подведение итогов не позднее Закупка серверного оборудования ( мультиплексор, коммутатор, видеооборудование, АРМ)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка серверного оборудования ( мультиплексор, коммутатор, видеооборудование, АРМ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Пуровский район, урочище Холмы, ПС Холмогорская (55 км до г. Ноябрьск)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    26.40.33.110

    Видеокамеры

    26.20.11

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника

    26.30.11

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035223/name/61443946c64d81.63123088

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "19" Напольный шкаф 42U Ш800хГ1000мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Сервер видеонаблюдения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "АРМ оператора ИСБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "АРМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Монитор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "**Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "**Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "**Оптический мультиплексор, в составе: MM-227RC-UNI-T, MIME-4xFXS, SFP-G-S1310/20-D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "**Оптический мультиплексор, в составе: MM-227RC-UNI-T, MIME-4xFXO, SFP-G-S1310/20-D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "**Оптический кросс 19'' укомплектованный, 1U, 8 портов FC/UPCNMF-RP08FCUS2- WS-1U-GY"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "**Компактный уличный шкаф, с оптическим кроссом. Коммутатор уличный ВУК-14-РоЕ+ У11 У71"

    Кол-во: 13

    "Позиция 12"

    "2Мп цилиндрическая уличная Smart IP-камера IP-P012.1(4x)D_v.1_JB- 01_DK"

    Кол-во: 60

    "Позиция 13"

    "4Мп Smart купольная IP-камера IP-P045.0(4x)DF_DK"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "2Мп уличная скоростная поворотная IP-камера с ИК подсветкой до 200м и дворником IP-P092.1(25x)D_DK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Источник бесперебойного питания ИБП 10 кВА, 130x445x615 мм ИДП-1-1/1-10-220-Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Сервер интегрированной системы безопасности"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Блок питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Клавиатура управления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Модуль аккумуляторный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, с выключателем с подсветкой, 8 розеток Schuko (10А), 250В, без кабеля питания, входная розетка IEC 60320 C14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Сетевой фильтр, 1.83м, белый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Модуль оптический SFP"

    Кол-во: 30

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    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    Регионы 2:
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