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    Главная / Торги / Поставка товаров: Наборы инструментов для ВДГО - для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»

    Поставка товаров: Наборы инструментов для ВДГО - для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 06:5903.09.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588849Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: Наборы инструментов для ВДГООренбург, ул. Краснознаменная 39Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110588849

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    349-т/2021

    Наименование закупки

    Поставка товаров: Наборы инструментов для ВДГО - для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 13:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_КО_349_т_2021.pdf

    05_Проект_договора_поставки_товаров__единовременная_поставка_.doc

    06_Расчет_НМЦ_КО.xlsx

    03_Коммерческое_предложение__Форма_2____товары.xlsx

    04_Техническое_задание.xlsx

    01_Извещение_КО.pdf

    02_Документация_КО.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-58

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o012402@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Толстова Елена Андрияновна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Краснознаменная 39

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: Наборы инструментов для ВДГО

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588849Подведение итогов не позднее Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: Наборы инструментов для ВДГООренбург, ул. Краснознаменная 39

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: Наборы инструментов для ВДГО

    Начальная цена

    3 135 700,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.299

    Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030200/name/613b346803d5e7.14572996

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 51.00000

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