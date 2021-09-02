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    Главная / Торги / МИ №22P10314 - Поставка молока для нужд ПАО «МОЭК» (2349)

    МИ №22P10314 - Поставка молока для нужд ПАО «МОЭК» (2349)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:3002.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585538Дата и время окончания срока приема заявок МИ №22P10314 - Поставка молока для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110585538

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ №22P10314 - Поставка молока для нужд ПАО «МОЭК» (2349)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.08.2021 15:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 481

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    eafinogenova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афиногенова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ №22P10314 - Поставка молока для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.11.202126.11.2021 23:5926.11.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110585538Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №22P10314 - Поставка молока для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Подведение итогов не позднее

    26.11.2021 23:5926.11.2021 23:5926.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585538Подведение итогов не позднее МИ №22P10314 - Поставка молока для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.11.202126.11.2021 23:5926.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585538Подведение итогов не позднее МИ №22P10314 - Поставка молока для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ №22P10314 - Поставка молока для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    1 072 526,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    10.51.1

    Молоко и сливки, кроме сырых

    Классификатор ОКВЭД2

    10.51.1

    Производство питьевого молока и питьевых сливок

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИ №22P10314 - Поставка молока для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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