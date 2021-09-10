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Номер извещения
32110585994
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
187633 выполнение работ по ремонту возбудителя типа ВГТ-450-300 для Уфимской ТЭЦ-2 филиала ООО «БГК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентные переговоры
Дата публикации
25.08.2021 16:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3
Почтовый адрес
119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3
Контактный телефон
+7 495 664-88-40
Факс
Адрес электронной почты
semiletov_ia@interrao.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семилетов Илья Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Ремонт возбудителя типа ВТ-450-300 для Уфимской ТЭЦ-2 филиала ООО "БГК"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 11:00 GMT +310.09.2021 11:0010.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585994Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт возбудителя типа ВТ-450-300 для Уфимской ТЭЦ-2 филиала ООО "БГК"Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2021 11:00GMT +310.09.2021 11:0010.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110585994Дата и время вскрытия заявок Ремонт возбудителя типа ВТ-450-300 для Уфимской ТЭЦ-2 филиала ООО "БГК"Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.10.202106.10.2021 18:0006.10.2021 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110585994Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт возбудителя типа ВТ-450-300 для Уфимской ТЭЦ-2 филиала ООО "БГК"Москва
Подведение итогов не позднее
06.10.2021 18:0006.10.2021 18:0006.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585994Подведение итогов не позднее Ремонт возбудителя типа ВТ-450-300 для Уфимской ТЭЦ-2 филиала ООО "БГК"Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт возбудителя типа ВТ-450-300 для Уфимской ТЭЦ-2 филиала ООО "БГК"
Начальная цена
4 474 063,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 3
33.12.19.000
33.14
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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