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    Главная / Торги / 187633 выполнение работ по ремонту возбудителя типа ВГТ-450-300 для Уфимской ТЭЦ-2 филиала ООО «БГК»

    187633 выполнение работ по ремонту возбудителя типа ВГТ-450-300 для Уфимской ТЭЦ-2 филиала ООО «БГК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 11:0010.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585994Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт возбудителя типа ВТ-450-300 для Уфимской ТЭЦ-2 филиала ООО "БГК"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110585994

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    187633 выполнение работ по ремонту возбудителя типа ВГТ-450-300 для Уфимской ТЭЦ-2 филиала ООО «БГК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентные переговоры

    Дата публикации

    25.08.2021 16:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    187633_ОКП_ЗД.rar

    187633_ПВП.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"

    Юридический адрес

    119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3

    Почтовый адрес

    119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3

    Контактный телефон

    +7 495 664-88-40

    Факс

    Адрес электронной почты

    semiletov_ia@interrao.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семилетов Илья Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт возбудителя типа ВТ-450-300 для Уфимской ТЭЦ-2 филиала ООО "БГК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 11:00 GMT +310.09.2021 11:0010.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585994Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт возбудителя типа ВТ-450-300 для Уфимской ТЭЦ-2 филиала ООО "БГК"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 11:00GMT +310.09.2021 11:0010.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110585994Дата и время вскрытия заявок Ремонт возбудителя типа ВТ-450-300 для Уфимской ТЭЦ-2 филиала ООО "БГК"Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.10.202106.10.2021 18:0006.10.2021 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110585994Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт возбудителя типа ВТ-450-300 для Уфимской ТЭЦ-2 филиала ООО "БГК"Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.10.2021 18:0006.10.2021 18:0006.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585994Подведение итогов не позднее Ремонт возбудителя типа ВТ-450-300 для Уфимской ТЭЦ-2 филиала ООО "БГК"Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    06.10.202106.10.2021 18:0006.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585994Подведение итогов не позднее Ремонт возбудителя типа ВТ-450-300 для Уфимской ТЭЦ-2 филиала ООО "БГК"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт возбудителя типа ВТ-450-300 для Уфимской ТЭЦ-2 филиала ООО "БГК"

    Начальная цена

    4 474 063,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БГК
    Все закупки и тендеры БГК

    Адрес местонахождения

    450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 3

    Классификатор ОКПД2

    33.12.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035689/name/614477698dba27.23744774

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт электрического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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