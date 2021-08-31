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    Главная / Торги / Работы по подключению и заправке кондиционера бурового станка МР-200 посредством РВД (рукава высокого давления) согласно Техническим требованиям Заказчика.

    Работы по подключению и заправке кондиционера бурового станка МР-200 посредством РВД (рукава высокого давления) согласно Техническим требованиям Заказчика.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 14:0031.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144281Дата и время окончания срока приема заявок Работы по подключению и заправке кондиционера бурового станка МР-200 посредством РВД (рукава высокого давления) согласно Техническим требованиям Заказчика.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144281

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по подключению и заправке кондиционера бурового станка МР-200 посредством РВД (рукава высокого давления) согласно Техническим требованиям Заказчика.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.08.2021 14:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__2_Справка_об_опыте_выполения_договоров.docx

    ТТ_подключение_и_заправка_кондиционера_МР_200__Приложение_3_.pdf

    ГП144281_second_parts_protocol.rtf

    ГП144281_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 126 47-06093 доб. 128

    Факс

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Lenshina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Леншина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по подключению и заправке кондиционера бурового станка МР-200 посредством РВД (рукава высокого давления) согласно Техническим требованиям Заказчика.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 14:00 GMT +331.08.2021 14:0031.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144281Дата и время окончания срока приема заявок Работы по подключению и заправке кондиционера бурового станка МР-200 посредством РВД (рукава высокого давления) согласно Техническим требованиям Заказчика.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2021 14:0031.08.2021 14:0031.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144281Дата и время вскрытия заявок Работы по подключению и заправке кондиционера бурового станка МР-200 посредством РВД (рукава высокого давления) согласно Техническим требованиям Заказчика.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 23:5906.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144281Подведение итогов не позднее Работы по подключению и заправке кондиционера бурового станка МР-200 посредством РВД (рукава высокого давления) согласно Техническим требованиям Заказчика.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по подключению и заправке кондиционера бурового станка МР-200 посредством РВД (рукава высокого давления) согласно Техническим требованиям Заказчика.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    территория Заказчика, Санкт-Петербург, Колпино, д. б/н, Ижорская промышленная площадка.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты подписания Акта приемки выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1042200/name/6151577f84cb88.77531217

    27.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1055711/name/6165873616f520.51586544

    12.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по подключению и заправке кондиционера бурового станка МР-200 посредством РВД (рукава высокого давления) согласно Техническим требованиям Заказчика"

    Кол-во: 1

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