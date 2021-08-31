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Номер извещения
ГП144281
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по подключению и заправке кондиционера бурового станка МР-200 посредством РВД (рукава высокого давления) согласно Техническим требованиям Заказчика.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
25.08.2021 14:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 126 47-06093 доб. 128
Факс
Адрес электронной почты
Yuliya.Lenshina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Леншина Юлия Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Работы по подключению и заправке кондиционера бурового станка МР-200 посредством РВД (рукава высокого давления) согласно Техническим требованиям Заказчика.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 14:00 GMT +331.08.2021 14:0031.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144281Дата и время окончания срока приема заявок Работы по подключению и заправке кондиционера бурового станка МР-200 посредством РВД (рукава высокого давления) согласно Техническим требованиям Заказчика.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2021 14:0031.08.2021 14:0031.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144281Дата и время вскрытия заявок Работы по подключению и заправке кондиционера бурового станка МР-200 посредством РВД (рукава высокого давления) согласно Техническим требованиям Заказчика.Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.09.202106.09.2021 23:5906.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144281Подведение итогов не позднее Работы по подключению и заправке кондиционера бурового станка МР-200 посредством РВД (рукава высокого давления) согласно Техническим требованиям Заказчика.Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по подключению и заправке кондиционера бурового станка МР-200 посредством РВД (рукава высокого давления) согласно Техническим требованиям Заказчика.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
территория Заказчика, Санкт-Петербург, Колпино, д. б/н, Ижорская промышленная площадка.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
F
Документация лота
Кол-во: 1
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