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    Главная / Торги / на предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения для математических инженерных расчетов

    на предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения для математических инженерных расчетов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585677Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения для математических инженерных расчетовМосковская обл. г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110585677

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения для математических инженерных расчетов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 15:20

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Решение_Предоставление_неискл._прав_на_использ._ПО_для_математических_инженерных.doc

    ТЗ_PTC_Mathcad_Prime_5.0.docx

    2021_146_223_ОАвЭФ_СМП_Извещение_предост_прав_на_ПО_для_математич._инженерн._расчетов.docx

    Приложение__2_к_ТЗ.docx

    Обоснование__Предоставление_неискл._прав_на_использ._ПО_для_математических_инжен.doc

    СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ_ДОГОВОР_PTC_MathCAD_Professional___Individual.docx

    2021_146_223_ОАвЭФ_СМП_предост_прав_на_ПО_для_математич._инженерн._расчетов.docx

    2._2021_146_223._PROTOKOL_RASSM_2_частей_после_аукциона_2_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЦНИИМАШ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 4, КОРПУС 22

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 4, КОРПУС 22

    Контактный телефон

    +7 495 513-47-02

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@tsniimash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гречко Евгений Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Московская обл. г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения для математических инженерных расчетов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585677Подведение итогов не позднее Предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения для математических инженерных расчетовМосковская обл. г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения для математических инженерных расчетов

    Начальная цена

    2 519 272,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Лицензиат предоставляет права на ПО на территории Сублицензиата по месту нахождения Сублицензиата, путем подписания Сторонами двустороннего Акта приема-передачи лицензий на ПО.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и документацией о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦНИИМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЦНИИМАШ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 4, КОРПУС 22

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 4, КОРПУС 22

    Классификатор ОКПД2

    62.01.29.000

    Оригиналы программного обеспечения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51.2

    Торговля оптовая программным обеспечением

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035899/name/61448bb0d97b83.69146511

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая программным обеспечением"

    Кол-во: 1.00000

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