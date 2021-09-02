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Номер извещения
ГП144280
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Хром азотированный
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2145
Факс
Адрес электронной почты
Nadezhda.Tonkonogova@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тонконогова Надежда Михайловна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Хром азотированный Cr78N20
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 15:00 GMT +302.09.2021 15:0002.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144280Дата и время окончания срока приема заявок Хром азотированный Cr78N20Колпино
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 15:0002.09.2021 15:0002.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144280Дата и время вскрытия заявок Хром азотированный Cr78N20Колпино
Подведение итогов не позднее
29.10.2021 16:0029.10.2021 16:0029.10.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144280Подведение итогов не позднее Хром азотированный Cr78N20Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хром азотированный Cr78N20
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
24
Документация лота
Кол-во: 1
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