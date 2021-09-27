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Наименование процедуры
Продажа невостребованных МТР - краны АШС.Ф-100/160-00 ОЛ 25-09/40, электродвигатели, электроды, трубка газовая, подрозетники пластмассовые и форма для хлеба
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, д. Улукулево, ул. Крупская 2/1
Номер извещения
ГП144289
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
Предмет договора
Продажа невостребованных МТР: - краны АШС.Ф-100/160-00 ОЛ 25-09/40 - 29 кмп, 2011 года выпуска. Место нахождения Товара: РБ, Кармаскалинский р-н, д. Улукулево, ул. Крупская 2/1. Условия хранения - теплый склад.
Начальная цена
348100.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
34810.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-08-2021 15:29 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.09.2021 18:00
Дата и время проведения
30.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Продажа невостребованных МТР (описание в информационном сообщении)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
44710.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Контактный телефон
+7 347 292-66-90 доб. 62664
Адрес электронной почты
rpetunin@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петунин Руслан Владимирович
Место рассмотрения предложений
Уфа
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 347 237-28-16
Адрес местонахождения продавца/инициатора
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации о процедуре, признается победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно Информационному сообщению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
//www.ufa-tr.gazprom.ru
Наименование процедуры
Продажа невостребованных МТР - краны АШС.Ф-100/160-00 ОЛ 25-09/40, электродвигатели, электроды, трубка газовая, подрозетники пластмассовые и форма для хлеба
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, д. Улукулево, ул. Крупская 2/1
Номер извещения
ГП144289
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
Предмет договора
Продажа невостребованных МТР: - Электродвигатель 5А225М4У355кВт1500об/м - 2 ШТ, 2005 г.в. - Электродвигатель 5АМ 250 S2У3 75кВт3000 - 1 ШТ, 2007 г.в. - Электродвигатель 5АМ 280М68 У3 90кВт1000 - 1 ШТ, 2005 г.в. - Электродвигатель 5АМ112.М2(В 7,5кВт 3000 - 1 ШТ, 2005 г.в. - Двигатель эл.АИР56B4 0,18/1500 IM1081 - 1 ШТ, 2007 г.в. - Трубка газовая стальная ф8х6мм - 82 ПГМ, 2014 г.в. - Форма для хлеба Л7 литье алюм - 40 ШТ, 2012 г.в. - Электрод ЦЧ-4 ДУ 3мм - 29 КГ, 2007 г.в. - Электрод ЦЧ-4 ДУ 3мм - 3 КГ, 2010 г.в. - Подрозетник пластмассовый СЗМ2 - 50 ШТ, 2005 г.в. - Подрозетник пластмассовый СЗМ2 - 280 ШТ, 2005 г.в. Место нахождения Товара: РБ, Кармаскалинский р-н, д. Улукулево, ул. Крупская 2/1. Условия хранения - теплый склад.
Начальная цена
126500.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
12650.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-08-2021 15:29 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.09.2021 18:00
Дата и время проведения
30.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Продажа невостребованных МТР (описание в информационном сообщении)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
22550.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Контактный телефон
+7 347 292-66-90 доб. 62664
Адрес электронной почты
rpetunin@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петунин Руслан Владимирович
Место рассмотрения предложений
Уфа
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 347 237-28-16
Адрес местонахождения продавца/инициатора
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации о процедуре, признается победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно Информационному сообщению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
//www.ufa-tr.gazprom.ru
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