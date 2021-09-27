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    Главная / Торги / Продажа невостребованных МТР - краны АШС.Ф-100/160-00 ОЛ 25-09/40, электродвигатели, электроды, трубка газовая, подрозетники пластмассовые и форма для хлеба

    Продажа невостребованных МТР - краны АШС.Ф-100/160-00 ОЛ 25-09/40, электродвигатели, электроды, трубка газовая, подрозетники пластмассовые и форма для хлеба

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2021 17:0027.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144289Дата и время окончания срока приема заявок Продажа невостребованных МТР: - Электродвигатель 5А225М4У355кВт1500об/м - 2 ШТ, 2005 г.в. - Электродвигатель 5АМ 250 S2У3 75кВт3000 - 1 ШТ, 2007 г.в. - Электродвигатель 5АМ 280М68 У3 90кВт1000 - 1 ШТ, 2005 г.в. - Электродвигатель 5АМ112.М2(В 7,5кВт 3000 - 1 ШТ, 2005 г.в. - Двигатель эл.АИР56B4 0,18/1500 IM1081 - 1 ШТ, 2007 г.в. - Трубка газовая стальная ф8х6мм - 82 ПГМ, 2014 г.в. - Форма для хлеба Л7 литье алюм - 40 ШТ, 2012 г.в. - Электрод ЦЧ-4 ДУ 3мм - 29 КГ, 2007 г.в. - Электрод ЦЧ-4 ДУ 3мм - 3 КГ, 2010 г.в. - Подрозетник пластмассовый СЗМ2 - 50 ШТ, 2005 г.в. - Подрозетник пластмассовый СЗМ2 - 280 ШТ, 2005 г.в. Место нахождения Товара: РБ, Кармаскалинский р-н, д. Улукулево, ул. Крупская 2/1. Условия хранения - теплый склад.УфаПечать
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    Лот 1
    Лот 2

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа невостребованных МТР - краны АШС.Ф-100/160-00 ОЛ 25-09/40, электродвигатели, электроды, трубка газовая, подрозетники пластмассовые и форма для хлеба

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, д. Улукулево, ул. Крупская 2/1

    Номер извещения

    ГП144289

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"

    Предмет договора

    Продажа невостребованных МТР: - краны АШС.Ф-100/160-00 ОЛ 25-09/40 - 29 кмп, 2011 года выпуска. Место нахождения Товара: РБ, Кармаскалинский р-н, д. Улукулево, ул. Крупская 2/1. Условия хранения - теплый склад.

    Начальная цена

    348100.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    34810.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-08-2021 15:29 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_аукциона_30.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Продажа невостребованных МТР (описание в информационном сообщении)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    44710.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 292-66-90 доб. 62664

    Адрес электронной почты

    rpetunin@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петунин Руслан Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 347 237-28-16

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации о процедуре, признается победителем.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    согласно Информационному сообщению

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    отсутствуют

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //www.ufa-tr.gazprom.ru

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа невостребованных МТР - краны АШС.Ф-100/160-00 ОЛ 25-09/40, электродвигатели, электроды, трубка газовая, подрозетники пластмассовые и форма для хлеба

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, д. Улукулево, ул. Крупская 2/1

    Номер извещения

    ГП144289

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"

    Предмет договора

    Продажа невостребованных МТР: - Электродвигатель 5А225М4У355кВт1500об/м - 2 ШТ, 2005 г.в. - Электродвигатель 5АМ 250 S2У3 75кВт3000 - 1 ШТ, 2007 г.в. - Электродвигатель 5АМ 280М68 У3 90кВт1000 - 1 ШТ, 2005 г.в. - Электродвигатель 5АМ112.М2(В 7,5кВт 3000 - 1 ШТ, 2005 г.в. - Двигатель эл.АИР56B4 0,18/1500 IM1081 - 1 ШТ, 2007 г.в. - Трубка газовая стальная ф8х6мм - 82 ПГМ, 2014 г.в. - Форма для хлеба Л7 литье алюм - 40 ШТ, 2012 г.в. - Электрод ЦЧ-4 ДУ 3мм - 29 КГ, 2007 г.в. - Электрод ЦЧ-4 ДУ 3мм - 3 КГ, 2010 г.в. - Подрозетник пластмассовый СЗМ2 - 50 ШТ, 2005 г.в. - Подрозетник пластмассовый СЗМ2 - 280 ШТ, 2005 г.в. Место нахождения Товара: РБ, Кармаскалинский р-н, д. Улукулево, ул. Крупская 2/1. Условия хранения - теплый склад.

    Начальная цена

    126500.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    12650.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-08-2021 15:29 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационное_сообщение_о_проведении_аукциона_30.09.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Продажа невостребованных МТР (описание в информационном сообщении)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    22550.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 292-66-90 доб. 62664

    Адрес электронной почты

    rpetunin@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петунин Руслан Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 347 237-28-16

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации о процедуре, признается победителем.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    согласно Информационному сообщению

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    отсутствуют

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //www.ufa-tr.gazprom.ru

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