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Номер извещения
ГП144275
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка трубопроводной запорной арматуры по з.69747 ц.47 на ТМЦ СР АКК12000т.с. СР 2021 АКК12000т.с ГНАС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Kseniia.Kuvshinova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Кувшинова Ксения Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Закупка трубопроводной запорной арматуры по з.69747 ц.47 на ТМЦ СР АКК12000т.с. СР 2021 АКК12000т.с ГНАС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 08:00 GMT +303.09.2021 08:0003.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144275Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубопроводной запорной арматуры по з.69747 ц.47 на ТМЦ СР АКК12000т.с. СР 2021 АКК12000т.с ГНАСКолпино
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 08:0003.09.2021 08:0003.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144275Дата и время вскрытия заявок Закупка трубопроводной запорной арматуры по з.69747 ц.47 на ТМЦ СР АКК12000т.с. СР 2021 АКК12000т.с ГНАСКолпино
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 13:0024.09.2021 13:0024.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144275Подведение итогов не позднее Закупка трубопроводной запорной арматуры по з.69747 ц.47 на ТМЦ СР АКК12000т.с. СР 2021 АКК12000т.с ГНАСКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка трубопроводной запорной арматуры по з.69747 ц.47 на ТМЦ СР АКК12000т.с. СР 2021 АКК12000т.с ГНАС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
28.14.13
Документация лота
Кол-во: 24
Кол-во: 9
Кол-во: 495
Кол-во: 18
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