Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка трубопроводной запорной арматуры по з.69747 ц.47 на ТМЦ СР АКК12000т.с. СР 2021 АКК12000т.с ГНАС

    Закупка трубопроводной запорной арматуры по з.69747 ц.47 на ТМЦ СР АКК12000т.с. СР 2021 АКК12000т.с ГНАС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 08:0003.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144275Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубопроводной запорной арматуры по з.69747 ц.47 на ТМЦ СР АКК12000т.с. СР 2021 АКК12000т.с ГНАСКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144275

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка трубопроводной запорной арматуры по з.69747 ц.47 на ТМЦ СР АКК12000т.с. СР 2021 АКК12000т.с ГНАС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    оферта_для_ЭТП_ГПБ__69747_ц.47_трубопроводка_.docx

    договор_поставки___Спецсталь.doc

    ГП144275_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Kseniia.Kuvshinova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кувшинова Ксения Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка трубопроводной запорной арматуры по з.69747 ц.47 на ТМЦ СР АКК12000т.с. СР 2021 АКК12000т.с ГНАС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 08:00 GMT +303.09.2021 08:0003.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144275Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубопроводной запорной арматуры по з.69747 ц.47 на ТМЦ СР АКК12000т.с. СР 2021 АКК12000т.с ГНАСКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 08:0003.09.2021 08:0003.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144275Дата и время вскрытия заявок Закупка трубопроводной запорной арматуры по з.69747 ц.47 на ТМЦ СР АКК12000т.с. СР 2021 АКК12000т.с ГНАСКолпино

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 13:0024.09.2021 13:0024.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144275Подведение итогов не позднее Закупка трубопроводной запорной арматуры по з.69747 ц.47 на ТМЦ СР АКК12000т.с. СР 2021 АКК12000т.с ГНАСКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 13:0024.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144275Подведение итогов не позднее Закупка трубопроводной запорной арматуры по з.69747 ц.47 на ТМЦ СР АКК12000т.с. СР 2021 АКК12000т.с ГНАСКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка трубопроводной запорной арматуры по з.69747 ц.47 на ТМЦ СР АКК12000т.с. СР 2021 АКК12000т.с ГНАС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028237/name/6138bf8c8e4c68.87988753

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод 90-139,7х6,3 Сталь20"

    Кол-во: 24

    "Позиция 2"

    "Тройник 168х7,1 Сталь 09Г2С ГОСТ17376-01"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "Труба 140х6 Сталь20 ГОСТ8732-78"

    Кол-во: 495

    "Позиция 4"

    "Переход 168,3х7,1-139,7х6,3 09Г2С 17378-"

    Кол-во: 18

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078571
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и запасные части к ней для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P101256)
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и...
    593258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    15 833 638
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078378
    МИ №16584/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и запасные части к ней для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P101044)
    МИ №16584/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и...
    593224
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    119 868 995
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211075965
    МИ №1166/МИ - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
    МИ №1166/МИ - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью...
    592793
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 953 605
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211075891
    КО №1153/КО - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»
    КО №1153/КО - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью...
    592780
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 316 307
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211070819
    МИ №1160/МИ - Краны шаровые для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    МИ №1160/МИ - Краны шаровые для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    592010
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 757 966
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211070712
    МИ №1162/МИ - Краны шаровые для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
    МИ №1162/МИ - Краны шаровые для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром...
    591998
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 996 430
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211049664
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на поставку Запорной арматуры (кранов, клапанов, гидрантов) для нужд ООО «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-003-22).
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право...
    588736
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 196 384
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    Ямал СПГ
    Попозиционная № ГП030575
    Закупка ЗРА Danfoss для нужд ОАО Ямал СПГ
    Закупка ЗРА Danfoss для нужд ОАО Ямал СПГ
    362874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.07.2020 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить