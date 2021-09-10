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    Главная / Торги / Запорная арматура

    Запорная арматура

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 07:0010.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144358Дата и время окончания срока приема заявок запорная арматураНижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144358

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запорная арматура

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 06:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ_6.0_ГПБ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-49

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Irina.Nenasheva@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ненашева Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запорная арматура

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 07:00 GMT +310.09.2021 07:0010.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144358Дата и время окончания срока приема заявок запорная арматураНижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 07:0027.12.2021 07:0027.12.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144358Подведение итогов не позднее запорная арматураНижнеилимский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 07:0027.12.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144358Подведение итогов не позднее запорная арматураНижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запорная арматура

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.142

    Арматура запорная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентиль чугунный муфтовый 15кч33п Ду40 Ру10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Вентиль чугунный муфтовый 15кч33п Ду20 Ру10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Вентиль чугунный муфтовый 15кч33п Ду32 Ру10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Вентиль чугунный муфтовый 15кч33п Ду50 Ру10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Вентиль чугунный муфтовый 15кч33п Ду15 Ру10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Клапан (вентиль) 16Ч14П Ду50 Ру16 ГОСТ 3326-86"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Вентиль чугунный муфтовый 15КЧ33П Ду25 Ру10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Задвижка 30С64НЖ Ду150 Ру25 ст.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Затвор СТ20 Ду300 Ру25 поворотный межфланцевый с червячным редуктором и комплектом фланцев"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Задвижка 30С41нж Ду80 Ру16 клиновая с выдвижным шпинделем с отв. фланцами"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Задвижка 30С41нж Ду100 Ру16 клиновая литая с отв. фланцами"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Кран шаровый d20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Кран шаровый муфтовый латунный 11Б27п 1 Ду20"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Кран 11Б27п Ит.Ду25 Ру30 ТК ГАЗ м/м рычаг14100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Кран шаровый муфтовый латунный 11Б27п1 Ду15"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "Кран шаровый латунный 11Б27п1 Ду20 Ру16 (ГГ)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Кран шаровый муфтовый латунный 11Б27п1 Ду25"

    Кол-во: 11

    "Позиция 18"

    "Кран шаровый латунный 11Б27п1 Ду32 Ру16 (ГГ)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Кран шаровый латунный 11Б27п1 Ду40 Ру16,"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Кран шаровый LD КШЦП из Ст20 Ду50 Ру4,0 МПА ТУ 3742-001-45630744-2003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Кран шаровый LD d50 ГОСТ Р54808-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Фланец стальной плоский приварной 1-80-10 ст3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Фланец стальной плоский приварной 1-100-10 ст3 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Фланец 1-50-25ст 20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Клапан (вентиль) 15КЧ18П1 Ду40 Ру16 запорный муфтовый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Клапан обратный, чугунный, фланцовый, Дендор 015F"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Кран шаровой DN-20 стандарт 220 ВхВ ГАЛЛОП"

    Кол-во: 30

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