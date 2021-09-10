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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144358
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запорная арматура
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 06:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-49
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Irina.Nenasheva@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ненашева Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запорная арматура
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 07:00 GMT +310.09.2021 07:0010.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144358Дата и время окончания срока приема заявок запорная арматураНижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
27.12.2021 07:0027.12.2021 07:0027.12.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144358Подведение итогов не позднее запорная арматураНижнеилимский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запорная арматура
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
28.14.13.142
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 40
Кол-во: 15
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 11
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 30
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