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Номер извещения
АП003001
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключения договора на оказание супервайзерских услуг полевых работ площадными геофизическими методами» на Восточно-Шапшинском-1 ЛУ, Северо-Ямбургском ЛУ, Хамбатейском ЛУ, Тайлаковском ЛУ, Воргенском ЛУ и других участках ДО и СП ПАО «Газпром нефть» в 2021-2024 годах.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.08.2021 14:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563
Почтовый адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4674
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бек Евгений Вольдемарович
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Супервайзинг технологии полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2D, 3D на лицензионных участках совместных предприятий (СП) и дочерних
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 15:00 GMT +307.09.2021 15:0007.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003001Дата и время окончания срока приема заявок Супервайзинг технологии полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2D, 3D на лицензионных участках совместных предприятий (СП) и дочернихТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Супервайзинг технологии полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2D, 3D на лицензионных участках совместных предприятий (СП) и дочерних
Официальный сайт, на котором размещена документация
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