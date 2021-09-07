Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключения договора на оказание супервайзерских услуг полевых работ площадными геофизическими методами» на Восточно-Шапшинском-1 ЛУ, Северо-Ямбургском ЛУ, Хамбатейском ЛУ, Тайлаковском ЛУ, Воргенском ЛУ и других участках ДО и СП ПАО «Газпром нефть» в 2021-2024 годах.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003001 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0071322-372-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключения договора на оказание супервайзерских услуг полевых работ площадными геофизическими методами» на Восточно-Шапшинском-1 ЛУ, Северо-Ямбургском ЛУ, Хамбатейском ЛУ, Тайлаковском ЛУ, Воргенском ЛУ и других участках ДО и СП ПАО «Газпром нефть» в 2021-2024 годах. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ГЕО

Все закупки и тендеры ГПН-ГЕО Юридический адрес 191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563 Почтовый адрес 191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4674 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Бек Евгений Вольдемарович Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Супервайзинг технологии полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2D, 3D на лицензионных участках совместных предприятий (СП) и дочерних Дата и время окончания срока приема заявок 07.09.2021 15:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП003001 Дата и время окончания срока приема заявок Супервайзинг технологии полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2D, 3D на лицензионных участках совместных предприятий (СП) и дочерних Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Супервайзинг технологии полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2D, 3D на лицензионных участках совместных предприятий (СП) и дочерних Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт