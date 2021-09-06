Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка инертных материалов

    Поставка инертных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:5906.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585389Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инертных материаловКраснодар, ул. строителей, д.23, каб.212Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110585389

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    211-18/2021

    Наименование закупки

    Поставка инертных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.08.2021 14:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_211_18_2021_инертные.rar

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Юридический адрес

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    Почтовый адрес

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Контактный телефон

    +7 861 279-33-72

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    L.Zotova@gazpromgk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зотова Людмила Вадимовна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар, ул. строителей, д.23, каб.212

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инертных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585389Подведение итогов не позднее Поставка инертных материаловКраснодар, ул. строителей, д.23, каб.212

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инертных материалов

    Начальная цена

    7 120 054,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    23.64.10.110

    Смеси строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.64

    Производство сухих бетонных смесей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027313/name/613858c6d4ebf2.62910689

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство сухих бетонных смесей"

    Кол-во: 6270.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Запрос предложений № 32211077512
    Поставка строительные материалы
    Поставка строительные материалы
    593061
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 835 693
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить