Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – комбинированный, из фольгированного материала с наложенным экраном в виде оплетки из медной или медной луженой проволоки. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.12

"Позиция 2" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – из фольгированного материала. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 4 жилы. Обозначение жил: черный с номером жилы. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.29

"Позиция 3" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – из фольгированного материала. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 4 жилы. Обозначение жил: черный с номером жилы. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.035

"Позиция 4" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – из фольгированного материала. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 4 жилы. Обозначение жил: черный с номером жилы. Жила сечением 2,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.29

"Позиция 5" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – комбинированный, из фольгированного материала с наложенным экраном в виде оплетки из медной или медной луженой проволоки. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.04

"Позиция 6" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – из фольгированного материала. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 4 жилы. Обозначение жил: черный с номером жилы. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.205

"Позиция 7" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – из фольгированного материала. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 4 жилы. Обозначение жил: черный с номером жилы. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.035

"Позиция 8" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – из фольгированного материала. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 4 жилы. Обозначение жил: черный с номером жилы. Жила сечением 2,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.205

"Позиция 9" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 1.86

"Позиция 10" "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 12 витых пар. Обозначение жил: белый (-),черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм." Кол-во: 4.08

"Позиция 11" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 2 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.72

"Позиция 12" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.7 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.72

"Позиция 13" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.4 жилы. Обозначение жил: коричневый (+), серый (-), с номером жилы. Жила сечением 1,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 1.26

"Позиция 14" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: красный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 2 витых пары. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм." Кол-во: 1.755

"Позиция 15" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.96

"Позиция 16" "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 8 витых пар. Обозначение жил: белый (-),черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм." Кол-во: 4.08

"Позиция 17" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 37 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм." Кол-во: 4.08

"Позиция 18" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.04

"Позиция 19" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.06

"Позиция 20" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.04

"Позиция 21" "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 5 витая пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм." Кол-во: 0.15

"Позиция 22" "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 витая пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм." Кол-во: 0.15

"Позиция 23" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 14 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.035

"Позиция 24" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.01

"Позиция 25" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.27 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм." Кол-во: 0.675

"Позиция 26" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.37 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 31 до 37 мм." Кол-во: 0.145

"Позиция 27" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 27 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм." Кол-во: 0.15

"Позиция 28" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.19 жил. Обозначение жил: коричневый (+), серый (-), с номером жилы. Жила сечением 1,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм." Кол-во: 0.505

"Позиция 29" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 1.085

"Позиция 30" "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 12 витых пар. Обозначение жил: белый (-),черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм." Кол-во: 1.82

"Позиция 31" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 2 витых пар. Обозначение жил: белый (-),черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.42

"Позиция 32" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.7 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.42

"Позиция 33" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.4 жилы. Обозначение жил: коричневый (+), серый (-), с номером жилы. Жила сечением 1,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.84

"Позиция 34" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: красный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 2 витых пары. Обозначение жил: белый (-),черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм." Кол-во: 0.985

"Позиция 35" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.48

"Позиция 36" "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 8 витых пар. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм." Кол-во: 1.82

"Позиция 37" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 37 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм." Кол-во: 1.82

"Позиция 38" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.04

"Позиция 39" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.04

"Позиция 40" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.03

"Позиция 41" "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 5 витая пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм." Кол-во: 0.14

"Позиция 42" "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 витая пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм." Кол-во: 0.14

"Позиция 43" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 14 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.035

"Позиция 44" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.035

"Позиция 45" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.27 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм." Кол-во: 0.27

"Позиция 46" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.37 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 31 до 37 мм." Кол-во: 0.15

"Позиция 47" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 27 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм." Кол-во: 0.14

"Позиция 48" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.27 жил. Обозначение жил: коричневый (+), серый (-), с номером жилы. Жила сечением 1,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм." Кол-во: 0.15

"Позиция 49" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.02

"Позиция 50" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 4 жилы. Обозначение жил: черного цвета с номером жилы; Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.01

"Позиция 51" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 14 жилы. Обозначение жил: черного цвета с номером жилы; Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.01

"Позиция 52" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 2.015

"Позиция 53" "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 12 витых пар. Обозначение жил: белый (-),черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм." Кол-во: 4.565

"Позиция 54" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 2 витых пар. Обозначение жил: белый (-),черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.78

"Позиция 55" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.78

"Позиция 56" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 4 жилы. Обозначение жил: коричневый (+), серый (-), с номером жилы. Жила сечением 1,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 1.48

"Позиция 57" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 1.185

"Позиция 58" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: красный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.2 витых пары. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм." Кол-во: 2.345

"Позиция 59" "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 8 витых пар. Обозначение жил: белый (-),черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм." Кол-во: 4.565

"Позиция 60" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.04

"Позиция 61" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.055

"Позиция 62" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.03

"Позиция 63" "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 5 витая пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм." Кол-во: 0.16

"Позиция 64" "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 витая пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм." Кол-во: 0.16

"Позиция 65" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 14 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.075

"Позиция 66" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.03

"Позиция 67" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 27 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм." Кол-во: 0.78

"Позиция 68" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 37 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 31 до 37 мм." Кол-во: 0.17

"Позиция 69" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 27 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм." Кол-во: 0.16

"Позиция 70" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 19 жил. Обозначение жил: коричневый (+), серый (-), с номером жилы. Жила сечением 1,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм." Кол-во: 0.52

"Позиция 71" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.035

"Позиция 72" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 4 жилы. Обозначение жил: черного цвета с номером жилы. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм." Кол-во: 0.02

"Позиция 73" "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных матер. в соотв. с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напр. до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 14 жилы. Обозначение жил: черного цвета с номером жилы. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм." Кол-во: 0.015