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    Главная / Торги / Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Куст газоконденсатных скважин №4, №7, №9

    Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Куст газоконденсатных скважин №4, №7, №9

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 18:0008.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144272Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Куст газоконденсатных скважин №4, №7, №9МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144272

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Куст газоконденсатных скважин №4, №7, №9

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 14:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01_Общая_часть.7z

    Исх___1820_08_от_25.08.2021_О_приглашении_к_участию_в_процедуре_запроса_предложений.PDF

    03_Коммерческая_часть.7z

    02_Техническая_часть.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14616

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    Igor.Varankin@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Варанкин Игорь Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Куст газоконденсатных скважин №4, №7, №9

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 18:00 GMT +308.09.2021 18:0008.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144272Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Куст газоконденсатных скважин №4, №7, №9Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 18:0008.09.2021 18:0008.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144272Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Куст газоконденсатных скважин №4, №7, №9Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2021 18:0010.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144272Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Куст газоконденсатных скважин №4, №7, №9Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144272Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Куст газоконденсатных скважин №4, №7, №9Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельно-проводниковой продукции (контрольный кабель) для объектов Внеплощадочные сети, Газосборные сети, Куст газоконденсатных скважин №4, №7, №9

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.143

    Кабели контрольные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – комбинированный, из фольгированного материала с наложенным экраном в виде оплетки из медной или медной луженой проволоки. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 2"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – из фольгированного материала. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 4 жилы. Обозначение жил: черный с номером жилы. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.29

    "Позиция 3"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – из фольгированного материала. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 4 жилы. Обозначение жил: черный с номером жилы. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 4"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – из фольгированного материала. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 4 жилы. Обозначение жил: черный с номером жилы. Жила сечением 2,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.29

    "Позиция 5"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – комбинированный, из фольгированного материала с наложенным экраном в виде оплетки из медной или медной луженой проволоки. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 6"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – из фольгированного материала. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 4 жилы. Обозначение жил: черный с номером жилы. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.205

    "Позиция 7"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – из фольгированного материала. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 4 жилы. Обозначение жил: черный с номером жилы. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 8"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран – из фольгированного материала. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 4 жилы. Обозначение жил: черный с номером жилы. Жила сечением 2,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.205

    "Позиция 9"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 1.86

    "Позиция 10"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 12 витых пар. Обозначение жил: белый (-),черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм."

    Кол-во: 4.08

    "Позиция 11"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 2 витых пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.72

    "Позиция 12"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.7 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.72

    "Позиция 13"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.4 жилы. Обозначение жил: коричневый (+), серый (-), с номером жилы. Жила сечением 1,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 1.26

    "Позиция 14"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: красный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 2 витых пары. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм."

    Кол-во: 1.755

    "Позиция 15"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.96

    "Позиция 16"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 8 витых пар. Обозначение жил: белый (-),черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм."

    Кол-во: 4.08

    "Позиция 17"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 37 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм."

    Кол-во: 4.08

    "Позиция 18"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 19"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 20"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 21"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 5 витая пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм."

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 22"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 витая пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм."

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 23"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 14 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 24"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 25"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.27 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм."

    Кол-во: 0.675

    "Позиция 26"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.37 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 31 до 37 мм."

    Кол-во: 0.145

    "Позиция 27"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 27 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм."

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 28"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.19 жил. Обозначение жил: коричневый (+), серый (-), с номером жилы. Жила сечением 1,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм."

    Кол-во: 0.505

    "Позиция 29"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 1.085

    "Позиция 30"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 12 витых пар. Обозначение жил: белый (-),черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм."

    Кол-во: 1.82

    "Позиция 31"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 2 витых пар. Обозначение жил: белый (-),черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.42

    "Позиция 32"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.7 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.42

    "Позиция 33"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.4 жилы. Обозначение жил: коричневый (+), серый (-), с номером жилы. Жила сечением 1,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.84

    "Позиция 34"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: красный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 2 витых пары. Обозначение жил: белый (-),черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм."

    Кол-во: 0.985

    "Позиция 35"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.48

    "Позиция 36"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 8 витых пар. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм."

    Кол-во: 1.82

    "Позиция 37"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 37 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм."

    Кол-во: 1.82

    "Позиция 38"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 39"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 40"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 41"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 5 витая пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм."

    Кол-во: 0.14

    "Позиция 42"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 витая пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм."

    Кол-во: 0.14

    "Позиция 43"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 14 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 44"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 45"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.27 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм."

    Кол-во: 0.27

    "Позиция 46"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.37 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 31 до 37 мм."

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 47"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 27 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм."

    Кол-во: 0.14

    "Позиция 48"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.27 жил. Обозначение жил: коричневый (+), серый (-), с номером жилы. Жила сечением 1,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм."

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 49"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 50"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 4 жилы. Обозначение жил: черного цвета с номером жилы; Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 51"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 14 жилы. Обозначение жил: черного цвета с номером жилы; Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 52"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 2.015

    "Позиция 53"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 12 витых пар. Обозначение жил: белый (-),черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм."

    Кол-во: 4.565

    "Позиция 54"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 2 витых пар. Обозначение жил: белый (-),черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.78

    "Позиция 55"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.78

    "Позиция 56"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 4 жилы. Обозначение жил: коричневый (+), серый (-), с номером жилы. Жила сечением 1,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 1.48

    "Позиция 57"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 1.185

    "Позиция 58"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: красный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00.2 витых пары. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм."

    Кол-во: 2.345

    "Позиция 59"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 8 витых пар. Обозначение жил: белый (-),черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм."

    Кол-во: 4.565

    "Позиция 60"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 61"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.055

    "Позиция 62"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 63"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 5 витая пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм."

    Кол-во: 0.16

    "Позиция 64"

    "Кабель контрольный, без брони, с отдельным и общим экраном (B), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 витая пар. Обозначение жил: белый (-), черный (+), с номером пары. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм."

    Кол-во: 0.16

    "Позиция 65"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 14 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.075

    "Позиция 66"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 7 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 67"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 27 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 25 до 31 мм."

    Кол-во: 0.78

    "Позиция 68"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), огнестойкий, с низким дымо-газовыделением нг(А) (S), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 37 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 31 до 37 мм."

    Кол-во: 0.17

    "Позиция 69"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 27 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм."

    Кол-во: 0.16

    "Позиция 70"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке с проволочной оболочкой. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 19 жил. Обозначение жил: коричневый (+), серый (-), с номером жилы. Жила сечением 1,5 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм."

    Кол-во: 0.52

    "Позиция 71"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (E), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, скрученная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: синий. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 1 витая пара. Обозначение жил: белый (-), черный (+). Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 72"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 4 жилы. Обозначение жил: черного цвета с номером жилы. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 7 до 13 мм."

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 73"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение нг(А) (Е), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных матер. в соотв. с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напр. до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 14 жилы. Обозначение жил: черного цвета с номером жилы. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 13 до 19 мм."

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 74"

    "Кабель контрольный, без брони, с общим экраном (О), не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением нг(А) (F), с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Экран - алюминиевая фольга на полиэфирной подложке. Жила - медная многопроволочная, класс 2 (МЭК 60228). С круглым поперечным сечением, структура без пустот, с заполнением из негигроскопичных материалов в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013. Рабочее напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока. Температура эксплуатации от минус 52 °С до плюс 40 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 30 °С. Срок службы не менее 25 лет. Цвет внешней оболочки: черный. Кабель должен соответствовать требованиям 2000-P-NG-000-IC-SPE-0005-00. 37 жил. Обозначение жил: черного цвета с номером. Жила сечением 1,0 мм2. Наружный диаметр кабеля от 18 до 25 мм."

    Кол-во: 4.565

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