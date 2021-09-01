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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту кровли корпуса №1 по осям И-Р/29-32 цеха №71, кровли венткамеры по осям А/12-13 корпуса № 21,кровли слесарной мастерской корпуса № 22 по осям К-Л-10-12,кровли корпуса 3 по осям Х-Ж-13-21 цеха №24, ПАО "МЗИК"

    Выполнение работ по ремонту кровли корпуса №1 по осям И-Р/29-32 цеха №71, кровли венткамеры по осям А/12-13 корпуса № 21,кровли слесарной мастерской корпуса № 22 по осям К-Л-10-12,кровли корпуса 3 по осям Х-Ж-13-21 цеха №24, ПАО "МЗИК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 13:0001.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586991Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту кровли корпуса №1 по осям И-Р/29-32 цеха №71, кровли венткамеры по осям А/12-13 корпуса № 21,кровли слесарной мастерской корпуса № 22 по осям К-Л-10-12,кровли корпуса 3 по осям Х-Ж-13-21 цеха №24, ПАО "МЗИК"620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110586991

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    528/49-ЗКЦ(СМСП)

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту кровли корпуса №1 по осям И-Р/29-32 цеха №71, кровли венткамеры по осям А/12-13 корпуса № 21,кровли слесарной мастерской корпуса № 22 по осям К-Л-10-12,кровли корпуса 3 по осям Х-Ж-13-21 цеха №24, ПАО "МЗИК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 07:06

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Другой документ. Приложения №2.12.22.32.4 (Локальные сметные расчеты)

    Проект договора

    23013_Изещение_документация_1_.doc

    32110586991_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту кровли корпуса №1 по осям И-Р/29-32 цеха №71, кровли венткамеры по осям А/12-13 корпуса № 21,кровли слесарной мастерской корпуса № 22 по осям К-Л-10-12,кровли корпуса 3 по осям Х-Ж-13-21 цеха №24, ПАО "МЗИК"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 21:0007.09.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586991Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кровли корпуса №1 по осям И-Р/29-32 цеха №71, кровли венткамеры по осям А/12-13 корпуса № 21,кровли слесарной мастерской корпуса № 22 по осям К-Л-10-12,кровли корпуса 3 по осям Х-Ж-13-21 цеха №24, ПАО "МЗИК"620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту кровли корпуса №1 по осям И-Р/29-32 цеха №71, кровли венткамеры по осям А/12-13 корпуса № 21,кровли слесарной мастерской корпуса № 22 по осям К-Л-10-12,кровли корпуса 3 по осям Х-Ж-13-21 цеха №24, ПАО "МЗИК"

    Начальная цена

    1 842 807,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 (десяти) рабочих дней за фактически выполненные объемы работ и количество фактически применяемых материалов на основании подписанных Акта о приемке выполненных работ (ф.№КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затратах (ф.№КС-3) и предоставления счета на оплату. Счета-фактуры выставляются Подрядчиком в адрес Заказчика одновременно с подписанием Акта о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затратах (ф.№ КС-3). Датой выполнения работ является дата подписания Акта о приемке выполненных работ (ф.№КС-2) Заказчиком.; Однократная закупка; Срок начала выполнения ремонтных Работ – в течение трех календарных дней с момента заключения договора. Моментом заключения договора является момент подписания договора обеими сторонами на ЭТП.Срок окончания выполнения ремонтных Работ – не позднее 16.12.2021г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19.110

    Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027745/name/613886095310c0.65592376

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту кровли корпуса №1 по осям И-Р/29-32 цеха №71, кровли венткамеры по осям А/12-13 корпуса № 21,кровли слесарной мастерской корпуса № 22 по осям К-Л-10-12,кровли корпуса 3 по осям Х-Ж-13-21 цеха №24,ПАО "МЗИК""

    Кол-во: 1

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    Без обеспечения
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    Регион:
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