Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 (десяти) рабочих дней за фактически выполненные объемы работ и количество фактически применяемых материалов на основании подписанных Акта о приемке выполненных работ (ф.№КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затратах (ф.№КС-3) и предоставления счета на оплату. Счета-фактуры выставляются Подрядчиком в адрес Заказчика одновременно с подписанием Акта о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затратах (ф.№ КС-3). Датой выполнения работ является дата подписания Акта о приемке выполненных работ (ф.№КС-2) Заказчиком.; Однократная закупка; Срок начала выполнения ремонтных Работ – в течение трех календарных дней с момента заключения договора. Моментом заключения договора является момент подписания договора обеими сторонами на ЭТП.Срок окончания выполнения ремонтных Работ – не позднее 16.12.2021г.