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Номер извещения
ГП144288
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников АО «СТНГ» по маршруту г. Иркутск, Иркутская область - Ковыктинское ГКМ ВЗиС 2.2. и обратно.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 15:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 2292
Факс
--
Адрес электронной почты
a.baranov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баранов Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников АО «СТНГ» по маршруту г. Иркутск, Иркутская область - Ковыктинское ГКМ ВЗиС 2.2. (координаты 55.2733570, 106.1075360) и обратно.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 10:00 GMT +301.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144288Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников АО «СТНГ» по маршруту г. Иркутск, Иркутская область - Ковыктинское ГКМ ВЗиС 2.2. (координаты 55.2733570, 106.1075360) и обратно.Москва
Дата и время вскрытия заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144288Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников АО «СТНГ» по маршруту г. Иркутск, Иркутская область - Ковыктинское ГКМ ВЗиС 2.2. (координаты 55.2733570, 106.1075360) и обратно.Москва
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 12:0010.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144288Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников АО «СТНГ» по маршруту г. Иркутск, Иркутская область - Ковыктинское ГКМ ВЗиС 2.2. (координаты 55.2733570, 106.1075360) и обратно.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
10.09.202110.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144288Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников АО «СТНГ» по маршруту г. Иркутск, Иркутская область - Ковыктинское ГКМ ВЗиС 2.2. (координаты 55.2733570, 106.1075360) и обратно.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников АО «СТНГ» по маршруту г. Иркутск, Иркутская область - Ковыктинское ГКМ ВЗиС 2.2. (координаты 55.2733570, 106.1075360) и обратно.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская федерация, г. Иркутск, Иркутская область, Ковыктинское ГКМ ВЗиС 2.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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