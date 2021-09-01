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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников АО «СТНГ» по маршруту г. Иркутск, Иркутская область - Ковыктинское ГКМ ВЗиС 2.2. и обратно.

    Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников АО «СТНГ» по маршруту г. Иркутск, Иркутская область - Ковыктинское ГКМ ВЗиС 2.2. и обратно.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144288Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников АО «СТНГ» по маршруту г. Иркутск, Иркутская область - Ковыктинское ГКМ ВЗиС 2.2. (координаты 55.2733570, 106.1075360) и обратно.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144288

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников АО «СТНГ» по маршруту г. Иркутск, Иркутская область - Ковыктинское ГКМ ВЗиС 2.2. и обратно.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 15:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП..xlsx

    Извещение_2115_07_СТНГ.docx

    Техническое_задание_на_оказание_услуг.docx

    Техническое_задание..pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 2292

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    a.baranov@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баранов Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников АО «СТНГ» по маршруту г. Иркутск, Иркутская область - Ковыктинское ГКМ ВЗиС 2.2. (координаты 55.2733570, 106.1075360) и обратно.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 10:00 GMT +301.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144288Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников АО «СТНГ» по маршруту г. Иркутск, Иркутская область - Ковыктинское ГКМ ВЗиС 2.2. (координаты 55.2733570, 106.1075360) и обратно.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144288Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников АО «СТНГ» по маршруту г. Иркутск, Иркутская область - Ковыктинское ГКМ ВЗиС 2.2. (координаты 55.2733570, 106.1075360) и обратно.Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 12:0010.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144288Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников АО «СТНГ» по маршруту г. Иркутск, Иркутская область - Ковыктинское ГКМ ВЗиС 2.2. (координаты 55.2733570, 106.1075360) и обратно.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144288Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников АО «СТНГ» по маршруту г. Иркутск, Иркутская область - Ковыктинское ГКМ ВЗиС 2.2. (координаты 55.2733570, 106.1075360) и обратно.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников АО «СТНГ» по маршруту г. Иркутск, Иркутская область - Ковыктинское ГКМ ВЗиС 2.2. (координаты 55.2733570, 106.1075360) и обратно.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская федерация, г. Иркутск, Иркутская область, Ковыктинское ГКМ ВЗиС 2.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 30 (тридцати) банковских дней после закрытия отчетного месяца
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    49

    Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автобус – до 50 посадочных мест"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Микроавтобус –до 23 посадочных мест"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Вахтовый автобус на базе КАМАЗ, УРАЛ до 32 посадочных мест"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Автобус – до 50 посадочных мест"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Микроавтобус –до 23 посадочных мест"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Вахтовый автобус на базе КАМАЗ, УРАЛ до 32 посадочных мест"

    Кол-во: 1

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