Поставка расходных материалов и комплектующих Ravetti

Открытого конкурса в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку Фланцев и изделий фасонных (Группа О – Трубы и фасонные изделия к ним, подгруппы: ОГ – Изделия фасонные, ОЖ – Фланцы (отдельно, без комплектации с арматурой трубопроводной) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2022 году (№ ВК-ТС-011-22).