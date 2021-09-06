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Номер извещения
32110585398
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по исключению объектов недвижимости, принадлежащих Заказчику, из перечня, утвержденного Постановлением Правительства Москвы № 700-ПП от 28.11.2014 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость» и возврату (зачёту) излишне уплаченного налога на имущество организаций в отношении этих объектов недвижимости за налоговые периоды 2018-2021 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 797-33-33 доб. 27443
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горячева Юлия Валентиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по исключению объектов недвижимости из перечня 700-ПП от 28.11.2014г. и возврату излишне уплаченного налога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 10:00 GMT +306.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585398Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по исключению объектов недвижимости из перечня 700-ПП от 28.11.2014г. и возврату излишне уплаченного налогаМосква
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 10:0006.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110585398Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по исключению объектов недвижимости из перечня 700-ПП от 28.11.2014г. и возврату излишне уплаченного налогаМосква
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 11:0015.09.2021 11:0015.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585398Подведение итогов не позднее Оказание услуг по исключению объектов недвижимости из перечня 700-ПП от 28.11.2014г. и возврату излишне уплаченного налогаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по исключению объектов недвижимости из перечня 700-ПП от 28.11.2014г. и возврату излишне уплаченного налога
Начальная цена
12 683 333,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
253 666,67 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
69.10.19.000
69.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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