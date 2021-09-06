Оказание услуг по исключению объектов недвижимости, принадлежащих Заказчику, из перечня, утвержденного Постановлением Правительства Москвы № 700-ПП от 28.11.2014 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость» и возврату (зачёту) излишне уплаченного налога на имущество организаций в отношении этих объектов недвижимости за налоговые периоды 2018-2021 гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110585398 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по исключению объектов недвижимости, принадлежащих Заказчику, из перечня, утвержденного Постановлением Правительства Москвы № 700-ПП от 28.11.2014 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость» и возврату (зачёту) излишне уплаченного налога на имущество организаций в отношении этих объектов недвижимости за налоговые периоды 2018-2021 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"

Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА" Юридический адрес 121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18, Почтовый адрес 121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18 Контактный телефон +7 495 797-33-33 доб. 27443 Факс +7 499 749-96-13 Адрес электронной почты zakupki-center@khrunichev.ru Ф.И.О. контактного лица Горячева Юлия Валентиновна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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