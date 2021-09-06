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    Главная / Торги / Оказание услуг по исключению объектов недвижимости, принадлежащих Заказчику, из перечня, утвержденного Постановлением Правительства Москвы № 700-ПП от 28.11.2014 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость» и возврату (зачёту) излишне уплаченного налога на имущество организаций в отношении этих объектов недвижимости за налоговые периоды 2018-2021 гг.

    Оказание услуг по исключению объектов недвижимости, принадлежащих Заказчику, из перечня, утвержденного Постановлением Правительства Москвы № 700-ПП от 28.11.2014 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость» и возврату (зачёту) излишне уплаченного налога на имущество организаций в отношении этих объектов недвижимости за налоговые периоды 2018-2021 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585398Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по исключению объектов недвижимости из перечня 700-ПП от 28.11.2014г. и возврату излишне уплаченного налогаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110585398

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по исключению объектов недвижимости, принадлежащих Заказчику, из перечня, утвержденного Постановлением Правительства Москвы № 700-ПП от 28.11.2014 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость» и возврату (зачёту) излишне уплаченного налога на имущество организаций в отношении этих объектов недвижимости за налоговые периоды 2018-2021 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_395_2_ЗП_Возврат_налога_Итоги.doc

    Запрос_предложений_для_всех.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 797-33-33 доб. 27443

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горячева Юлия Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по исключению объектов недвижимости из перечня 700-ПП от 28.11.2014г. и возврату излишне уплаченного налога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 10:00 GMT +306.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585398Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по исключению объектов недвижимости из перечня 700-ПП от 28.11.2014г. и возврату излишне уплаченного налогаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 10:0006.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110585398Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по исключению объектов недвижимости из перечня 700-ПП от 28.11.2014г. и возврату излишне уплаченного налогаМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 11:0015.09.2021 11:0015.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585398Подведение итогов не позднее Оказание услуг по исключению объектов недвижимости из перечня 700-ПП от 28.11.2014г. и возврату излишне уплаченного налогаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 11:0015.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585398Подведение итогов не позднее Оказание услуг по исключению объектов недвижимости из перечня 700-ПП от 28.11.2014г. и возврату излишне уплаченного налогаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по исключению объектов недвижимости из перечня 700-ПП от 28.11.2014г. и возврату излишне уплаченного налога

    Начальная цена

    12 683 333,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    253 666,67 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    253 666,67

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    69.10.19.000

    Услуги юридические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    69.10

    Деятельность в области права

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033330/name/6141be4d491082.75483804

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области права"

    Кол-во: 1.00000

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