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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда

    Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 08:5906.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585293Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению специальной оценки условий трудаКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110585293

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_Коммерческого_предложения_ЗП_в_ЭФ___251_2021_25_08_2021_14_14_57.xlsx

    Документация_о_запросе_предложений_в_ЭФ_251_2021_25_08_2021_14_02_43.docx

    Приложение_1_к_ТЗ_25_08_2021_14_15_44.doc

    Приложение_2_к_ТЗ_25_08_2021_14_15_27.xlsx

    Проект_договора_ЗП_в_ЭФ_251_2021_25_08_2021_14_12_31.docx

    Техническое_задание_ЗП_в_ЭФ__251_2021_25_08_2021_14_14_11.docx

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ_ЗАПРОС_ПРЕДЛОЖЕНИЙ_251_2021.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Юридический адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    Почтовый адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Контактный телефон

    +7 8332 56-11-28

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    N.FOFANOVA@GPGRKIROV.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Фофанова Наталья Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 08:59 GMT +306.09.2021 08:5906.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585293Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению специальной оценки условий трудаКиров

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 09:0006.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110585293Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению специальной оценки условий трудаКиров

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 11:0008.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585293Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению специальной оценки условий трудаКиров

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585293Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению специальной оценки условий трудаКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда

    Начальная цена

    153 500,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Адрес местонахождения

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.130

    Услуги по оценке условий труда

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032789/name/6140ada32fe3f8.25139240

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
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