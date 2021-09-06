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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110585293
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,
Почтовый адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4
Контактный телефон
+7 8332 56-11-28
Факс
--
Адрес электронной почты
N.FOFANOVA@GPGRKIROV.RU
Ф.И.О. контактного лица
Фофанова Наталья Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Киров
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 08:59 GMT +306.09.2021 08:5906.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585293Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению специальной оценки условий трудаКиров
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 09:0006.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110585293Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению специальной оценки условий трудаКиров
Подведение итогов не позднее
08.09.2021 11:0008.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585293Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению специальной оценки условий трудаКиров
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда
Начальная цена
153 500,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
Адрес местонахождения
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4
71.20.19.130
71.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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