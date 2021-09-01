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    Главная / Торги / Коверы

    Коверы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585252Дата и время окончания срока приема заявок Ковер газовыйТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110585252

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    51021

    Наименование закупки

    Коверы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 14:22

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Форма_12._Описание_поставляемого_товара.xlsx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_51021.docx

    Проект_договора_поставки_Товаров.doc

    Техническое_задание_51021.docx

    Форма_3._Коммерческое_предложение.xlsx

    итоговый_протокол_51021_.pdf

    1итоговый_протокол_51021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Юридический адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    Почтовый адрес

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Контактный телефон

    +7 4872 25-24-00 доб. 1132

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YakovlevaOB@tulaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Ольга Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ковер газовый

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585252Подведение итогов не позднее Ковер газовыйТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ковер газовый

    Начальная цена

    1 577 910,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Классификатор ОКПД2

    25.11

    Металлоконструкции строительные и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1022943/name/612f45c1516675.78166034

    01.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1023061/name/612f57d142fa47.12235984

    01.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей"

    Кол-во: 246.00000

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